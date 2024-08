Afrique: Mondiaux-2024 des U20 - La sélection algérienne à pied d'oeuvre à Lima

LIMA — La sélection algérienne (garçons/filles) d'athlétisme des moins de 20 ans, est à pied d'oeuvre depuis vendredi dans la capitale péruvienne Lima, en prévision des Mondiaux 2024, prévus du 27 au 31 août, a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAA).

Plusieurs photos, montrant les seize représentants algériens pendant leur première séance d'entraînement au Pérou ont accompagné le communiqué de l'instance fédérale, ayant précisé au passage que le voyage s'est bien passé et que globalement, la délégation algérienne se trouve dans de bonnes conditions.

Composée de 15 garçons et une fille, la sélection nationale sera engagée dans plusieurs spécialités de course, de lancer et de saut pendant ces Mondiaux, avec l'objectif de réussir les meilleurs résultats possibles, tout en donnant une bonne image de l'Algérie.

Il s'agit d'un nombre "historique" selon la même source, car avant cette édition 2024, l'Algérie n'avait jamais engagé autant d'athlètes dans un Championnat du monde de jeunes.

Chez les garçons, l'Algérie sera représentée par Anès Chouati et Yasser Redaoui (10.000 mètres/marche), Adem Abdelkader Benyache (100 mètres), Zyad Bouhaddad et Abdennour Boumarki (400 mètres/haies), Boubekeur Bouhine et Seif-Eddine Hafsi (800 mètres), Mohamed Boutakia et Mohamed Islam Harek (1500 mètres), Abderrahmane Djaber (saut en hauteur), Louaï Lamraoui (saut en longueur), Anès Dja-Yahia et Ammour Ounedjla (3000 mètres/steeple), Mohamed Islam Harek (3000 mètres/plat), Zahr-Eddine Gasmi et Walid Touati (110 mètres/haies).

Chez les filles, l'Algérie ne sera représentée que par la jeune Abed Nesrine, mais celle-ci sera engagée dans trois courses : le 800 mètres, le 1500 mètres et le 3000 mètres/plat.

Outre les 16 représentants algériens, 1704 athlètes (garçons et filles), représentant seize pays, ont confirmé leur participation à cette compétition planétaire.