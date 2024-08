Algérie: Le candidat Hassani Cherif appelle les citoyens à se rendre massivement aux urnes

TLEMCEN — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif a appelé, samedi depuis Tlemcen, à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain.

Lors d'un rassemblement populaire organisé à la maison de la Culture "Abdelkader Alloula", au dixième jour de la campagne électorale, M. Hassani Chérif a appelé les citoyens à "se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain" pour donner leur voix, tout en expliquant les principaux axes de son programme électoral.

Il a affirmé que son programme électoral qui est "étudié et précis, focalise sur un ensemble d'objectifs politiques et socioéconomiques, parmi lesquels l'ancrage de la démocratie et du pluralisme, la réalisation de projets de développement dans le pays, ainsi que la consécration de la solidarité sociale et la promotion du rôle des jeunes et de la femme".

Pour le candidat du MSP, "l'Algérie recèle de grandes potentialités à même de l'ériger en pays leader", exprimant la volonté de procéder à "une réforme économique, sociale et culturelle".

Concernant la wilaya de Tlemcen, le candidat a mis en avant son histoire "civilisationnelle et culturelle ainsi que son attachement aux principes et valeurs des Algériens", soulignant la nécessité de "réhabiliter le réseau de transport aérien, terrestre et maritime pour faciliter les déplacements des citoyens, d'encourager l'investissement agricole et de promouvoir le tourisme".

Il a également indiqué que les développements régionaux et les enjeux auxquels le pays est confronté "nous interpellent quant à l'importance de cette élection cruciale".

A l'issue du rassemblement, M. Hassani Cherif a appelé les habitants de Tlemcen à "le soutenir avec leurs voix et lui offrir l'opportunité de concrétiser son programme sur le terrain".