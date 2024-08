Algérie: ENTMV - Résiliation du contrat d'affrètement du navire 'Moby Dada'

ALGER — L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a, récemment, résilié le contrat d'affrètement conclu avec l'armateur italien propriétaire du navire "Moby Dada", en raison de son incapacité à réparer les pannes répétées du navire, chamboulant ainsi le programme des traversées pour cette saison estivale, a indiqué, samedi à Alger, le président du Conseil d'administration de l'Entreprise, Mohamed Tayeb Abboud.

Lors d'une conférence de presse, M. Abboud a fait savoir que cette décision avait été prise après avoir enregistré "plusieurs pannes au niveau du moteur du navire et d'autres dans le système de climatisation, ce qui nous a amenés à résilier le contrat afin de préserver la sécurité des passagers, et transférer les voyageurs programmés à bord de ce car-ferry aux navires Tassili II et El Djazaïr II".

L'ENTMV avait annoncé, fin janvier dernier, l'affrètement du navire italien "Moby Dada" dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2024, et pour renforcer sa flotte dans l'objectif de transporter le maximum de voyageurs, notamment les membres de la communauté nationale établie en Europe.

Après avoir mis "Moby Dada" hors service, l'ENTMV a eu recours à l'exploitation des navires Tassili II et El Djazaïr II, et à la reprogrammation des réservations des voyageurs en raison de leur capacité limitée, priorisant les familles pour le voyage en cabine, et remboursant la différence des prix des billets aux passagers transférés vers la classe "Fauteuil" en leur accordant une réduction de 30% sur leur prochaine réservation.

M. Abboud a appelé les voyageurs concernés par ce changement de programme à une plus grande compréhension de cette décision et à faciliter la tâche des équipages des navires de manière à garantir des traversées sans retard.

Et d'affirmer que "l'ENTMV est toujours à l'écoute des préoccupations des clients", en veillant à l'application d'une politique de prix "concurrentiels et étudiés", qui doivent être, a-t-il dit, inférieurs de 40% des tarifs appliqués par les entreprises concurrentes activant dans le marché national.

Dans ce cadre, le président du Conseil d'administration a dressé le bilan d'activité de l'ENTMV au cours de cette saison, faisant état de 173 traversées effectuées, depuis juin dernier, pour le transport de 146.000 voyageurs et 43.000 véhicules, et ce, entre les ports algériens (Alger, Annaba, Skikda et Oran) et l'Italie, l'Espagne et la France.

Par ailleurs, il a souligné qu'un taux de 98% du programme des traversées de cette saison estivale a été concrétisé, sachant que l'Entreprise s'attèle à la préparation de la prochaine saison en vue de remédier aux lacunes enregistrées cette année.

"Les hautes autorités du pays, à travers le ministère des Transports, veillent à la bonne préparation de la saison estivale 2025", qui sera meilleure pour notre clientèle notamment avec le lancement, il y a 15 jours, des préparatifs pour un service de qualité, a soutenu le responsable, précisant que la période de fin d'année sera principalement consacrée aux travaux de réparation et de maintenance de la flotte afin d'assurer des conditions optimales pour l'été 2025.