Cote d'Ivoire: Dédicace de 'Robert, Catapila et l'orpailleuse' de Venance Konan - Les lecteurs retrouvent leurs personnages préférés

Paru en mai à Massaya Éditions, le dernier livre en date de l'écrivain Venance Konan, Grand prix littéraire d'Afrique noire, a fait l'objet d'une dédicace, le 20 août, à Cocody.

Un petit mot d'entame, la critique de l'ouvrage et les échanges entre l'auteur et le public. Des échanges plutôt sympathiques et passionnés eu égard à la qualité de l'auteur et surtout à l'oeuvre présentée. Il s'agit de "Robert, Catapila et l'orpailleuse", le dernier livre en date de l'écrivain Venance Konan.

Pour rappel, Grand prix littéraire d'Afrique noire en 2012. Il est paru au mois de mai chez Massaya Éditions. Comme les 3 précédentes histoires des personnages fictifs, Robert et Catapila, ce livre est un recueil de nouvelles. Il en comporte 6, dont la 6e éponyme à l'oeuvre.

Il n'a pas fallu une grosse communication sur l'événement, afin que les lecteurs de Venance Konan répondent massivement au rendez-vous du 20 août. La dédicace était prévue à 17h, mais une heure plutôt, ils avaient déjà investi nombreux les jardins feutrés d'un l'hôtel à Cocody où s'est déroulée la cérémonie.

Dans l'assistance, on a pu apercevoir de grosses têtes du monde des Lettres, des médias et de la politique. Entre autres, Vincent Toh Bi Irié, ex-préfet d'Abidjan, Samba Koné (président de l'Autorité nationale de la presse), Henri N'Koumo (écrivain et haut cadre de l'administration culturelle), Alafé Wakili et Moussa Traoré (écrivains et patrons de presse).

%

Ayant presque tous déjà lu l'une des 3 précédentes aventures de Robert et Catapila, à savoir "Robert et les Catapila" (2005), "Les Catapilas, ces ingrats" (2009) et "Catapila, chef de village" (2013), les participants ont marqué leur intérêt pour cette nouvelle aventure en questionnant l'auteur sur des points précis. Et ce dernier s'est fait le plaisir d'expliquer son oeuvre.

En effet, dans ce livre, Venance Konan, avec son humour et sa satire habituels, brosse dans 6 drôles d'histoires les travers et les turpitudes de certains de ses contemporains. Il y dénonce plusieurs tares de la société, telles que les abus, la corruption et l'aliénation culturelle et spirituelle.

Dans la nouvelle qui donne son nom à l'oeuvre, l'auteur revient, comme il l'a fait dans ses 3 précédents livres où apparaissent les mêmes personnages, sur l'histoire parfois tumultueuse de la cohabitation entre des peuples autochtones vivant dans une région forestière et ceux venus d'ailleurs, de régions arides.

On y retrouve donc Robert et Catapila, mais cette fois il y a l'entrée d'un nouveau personnage qui n'est autre que l'orpailleuse. Le décor est le même, mais les histoires sont différentes.

Toutefois, le thème n'a pas changé. « Il y a une vingtaine d'années que j'ai commencé l'histoire de Robert et les Catapila. J'ai cru au départ que c'était juste une nouvelle et après l'inspiration a voulu que j'écrive une deuxième puis une troisième. Et voilà maintenant la quatrième histoire. C'est une allégorie sur notre histoire, l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chacun pourra tirer des enseignements », a expliqué Venance Konan.

Et de préciser : « Il n'est pas besoin de suivre tout depuis le début pour comprendre ce nouveau livre. C'est une autre histoire qui se comprend toute seule ».

Isabelle Fofana, patronne de Massaya Éditions, a dit mesurer la « chance » qu'elle a d'avoir désormais dans son écurie un auteur aussi doué et réputé que Venance Konan.