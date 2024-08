Angola: La Première Dame assiste au lancement de l'ouvrage 'Sexualidade, Saúde e Equidade'

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a assisté vendredi, à Luanda, au lancement de l'ouvrage "Sexualidade, Saúde e Equidade" (Sexualité, Santé et Équité), qui aborde, entre autres thèmes, l'éducation sexuelle dans les familles et donne des conseils aux patients séropositifs.

Le travail du médecin et professeure angolaise Arnaldina Moisés s'inscrit dans la campagne « Nascer Livre para Brilhar » (Naître libre pour briller), une initiative de la Première Dame de la République lancée en décembre 2018, dans le but de réduire la transmission du VIH/sida de mère en fils.

Ana Dias Lourenço a également assisté à la cérémonie de vente et à la séance de dédicaces du livre, publié par la maison d'édition Mayamba Editora.

S'adressant à la presse, Arnaldina Moisés a déclaré que la Première Dame avait une bonne appréciation de son travail, compte tenu du thème du livre.

Composé de huit chapitres et 179 pages, le livre aborde l'éducation sexuelle dans les familles, l'éducation sexuelle dès l'adolescence, le conseil anonyme pour les patients atteints du VIH/SIDA, les maladies chroniques non transmissibles, le cycle de la violence, le sexe et le plaisir, les dysfonctionnements féminins et masculins, entre autres sujets, selon l'auteure.

Elle a dit que le travail renforce le rôle des parents dans le dialogue avec leurs enfants, surtout à l'adolescence.

A l'occasion, le directeur de l'Institut National de l'Enfance (INAC), Paulo Calesse, a souligné que le travail apporte des bénéfices à la société en général, en tenant compte de la nécessité d'un plus grand dialogue entre parents et enfants sur la sexualité, dans le but de réduire des cas de grossesse précoce.

Arnaldina Rebeca Sateleia Moisés, née à Huambo, vit dans la ville de Lobito, province de Benguela. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences psychologiques de la Faculté de psychologie de l'Université de La Havane, Cuba, où elle a obtenu sa maîtrise en psychologie clinique en 2016.

Elle est titulaire d'un diplôme en psychopédagogie de l'ancien Centre universitaire de Benguela de l'Université Agostinho Neto, actuellement Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED), et d'un diplôme de troisième cycle en thérapie et orientation familiale, de la Faculté de psychologie de l'Université de La Havane.

Il est également titulaire d'un diplôme de troisième cycle en besoins éducatifs spéciaux et en troubles du langage et de la communication, de l'Université des sciences pédagogiques Enrique José Varona, à La Havane (Cuba).