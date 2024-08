Angola: PRODESI finance 125 projets divers à Huambo

Huambo (Angola) — Cent vingt-cinq projets ont été financés depuis 2020, d'une valeur globale supérieure à 10 milliards de Kwanzas, dans le cadre de la mise en oeuvre des actions du PRODESI, dans la province de Huambo, a appris l'Angop.

L'information a été fournie vendredi par le directeur du Bureau local de Développement Économique et Intégré, Manuel Vitongue, à l'issue de la VIe session ordinaire du Gouvernorat de la province de Huambo, présidée par le gouverneur Pereira Alfredo.

A l'occasion, il a précisé que la majorité d'entre eux étaient des projets liés au secteur de l'agriculture, de l'industrie et des services approuvés par le Programme d'Appui à la Production, à la Diversification des Exportations et à la Substitution des Importations (PRODESI) depuis 2020.

Il a précisé que les programmes entrent dans le cadre de l'Assistance Économique de l'Exécutif angolais, Avis 10/2022, de la Banque Nationale d'Angola (BNA) et du Projet Restructuré de Soutien au Crédit (PAC), tous inclus dans le PRODESI.

Manuel Vitongue a informé que les programmes d'aide économique et d'avis 10/2022 de la BNA sont en phase de remboursement et que le PAC restructuré passera bientôt à cette étape.

Il a indiqué qu'il y a 78 projets qui doivent effectuer le remboursement, tandis que d'autres sont en phase de négociation avec la Banque de Développement d'Angola (BDA) pour prolonger les délais.

%

Le PRODESI est un programme de l'Exécutif qui vise à accélérer la diversification de la production nationale et la génération de richesses, dans un ensemble de productions ayant un plus grand potentiel de génération de valeur d'exportation et de remplacement des importations.

Il s'agit notamment des secteurs de l'alimentation, de l'agro-industrie, des ressources minérales, du pétrole et du gaz naturel, du textile, de la foresterie, de l'habillement et de la chaussure, du bâtiment et des travaux publics, des technologies de l'information et des télécommunications, de la santé, de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, du tourisme et des loisirs.