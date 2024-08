Angola: L'IGAE défend le renforcement de la protection des données des citoyens

Luanda — L'inspecteur général de l'État, João Francisco, a plaidé vendredi, à Luanda, pour la nécessité de renforcer le secret professionnel et la protection des données des personnes inspectées, en vue d'assurer une administration publique qui serve au mieux les citoyens.

Intervenant lors du séminaire sur "Déontologie du Service Public", le responsable a ajouté que les actions de l'Inspection Générale de l'Administration de l'Etat (IGAE) doivent toujours observer la discipline, l'obéissance et le respect de la loi, en plus de l'éthique, de l'honnêteté et de la loyauté.

"L'IGAE doit garantir la transparence et la légalité, en ayant toujours des réserves comme l'une des caractéristiques de l'activité d'inspection, sous peine de mettre en péril la confiance de toutes les institutions", a-t-il souligné.

Selon l'inspecteur général, il est également nécessaire de renforcer la qualité des services de cette institution, à travers des exemples de leadership qui ajoutent de la valeur et qui s'engagent dans la cause de l'Exécutif de moraliser la société, en garantissant la cohésion et la sécurité des institutions, à travers le respect de la légalité et les coutumes locales et la moralité publique.

En ce sens, João Manuel Francisco a averti les inspecteurs de l'IGAE « de ne pas alimenter les accusations et de promouvoir une méfiance généralisée », mais plutôt d'observer et de respecter les garanties professionnelles et juridiques, telles que la présomption d'innocence, la bonne réputation et la bonne image de chaque citoyen.

%

D'autre part, l'Inspecteur général a rappelé que la prévention de la corruption nécessite des efforts et la collaboration de toutes les institutions et entités privées, visant le bien-être social.

À son tour, la directrice des ressources humaines de l'IGAE, Elsa Neto, qui s'exprimait sur l'un des deux thèmes du séminaire, a souligné le respect de l'utilisateur, la confidentialité des informations collectées, la verticalité professionnelle et le respect des limites légales comme conditions de succès du contrôle.

Il a appelé les techniciens à respecter le code de conduite de l'organisation, basé sur le service public, la légalité, la justice, l'égalité, la non-discrimination et la loyauté.

Quant au directeur du cabinet juridique, Paulo Alves, il a souligné que les techniciens de l'IGAE doivent être dotés de compétences pour enseigner et corriger les serviteurs publics, dans le but d'offrir une meilleure prestation.

Pour le responsable, des améliorations dans les services publics sont visibles, avec un changement de paradigme, depuis 2017, non seulement grâce aux actions de l'IGAE, mais aussi dans le sens de la mission que se donnent les institutions.

L'Inspection Générale de l'Administration de l'Etat (IGAE) est un organisme de contrôle interne, dont l'activité s'exerce sur l'ensemble du territoire national, essentiellement sur les services de l'administration directe et indirecte de l'Etat, ainsi que de l'administration autonome.

Sa mission s'étend aux missions diplomatiques et consulaires, aux représentations permanentes et aux entreprises faisant partie du secteur public des affaires à l'étranger.