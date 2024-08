Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Kosala accompagne trente projets d'innovation environnementale

Le Projet d'accélération du développement des technologies ou innovations environnementales porté par les jeunes et les femmes du bassin du Congo, mis en oeuvre par l'incubateur d'entreprises Kosala, a été lancé le 23 août à Brazzaville par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel.

Trente jeunes entrepreneurs vont bénéficier d'un accompagnement de l'incubateur d'entreprises Kosala, dirigé par Dexter Trésor Omono, dans le cadre du Projet d'accélération du développement des technologies ou innovations environnementales avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la Francophonie. « Le but est d'accompagner trente femmes et jeunes porteurs de solutions éco-innovantes. Au terme de cet accompagnement, trente solutions innovantes seront développées », a expliqué Gilchris Ngoteni, directeur des programmes et projets au sein de l'incubateur Kosala.

Les trente projets novateurs qui bénéficieront de cet accompagnement innovation sont de la catégorie de la gestion et de la valorisation des déchets dans la préservation de l'environnement et l'agroalimentaire. 56% de ces projets sont portés par les hommes contre 43% par des femmes. 43% d'entre eux ont déjà des prototypes, 26% sont en phase recherche-développement, 16% sont en phase de commercialisation.

Pour le ministre des Postes, Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo, ce projet d'accélération des technologies et innovation environnementales vient participer à l'investissement des jeunes au secteur de l'économie numérique. Un secteur promis à un bel avenir. « Le numérique est de nos jours le vecteur de solutions novatrices pour transformer nos modèles économiques et sociaux. Ce projet qui vise à résoudre les problèmes écologiques tout en favorisant un développement durable et inclusif est porteur d'opportunités », a-t-il déclaré en présence de son collègue ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

%

De son côté, le ministre Léon Juste Ibombo a remercié l'OIF qui ne cesse d'adapter ses priorités au numérique participant ainsi au renforcement des compétences dans ce domaine tout en soutenant l'innovation technologique. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, qui a officiellement lancé le projet, a salué l'initiative d'une jeunesse qu'elle qualifie d'engagée.

« Les initiateurs de l'incubateur Kosala et les porteurs de ces projets novateurs sont des jeunes congolais qui ont pensé qu'ils pouvaient agir, poser des actes dans le sens de leur contribution au développement de notre pays », a-t-elle souligné. Il revient donc aux jeunes porteurs de projets qui bénéficient de cet accompagnement de jouer leur partition pour contribuer à la création de la richesse et de l'emploi.