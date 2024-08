Congo-Brazzaville: Jeux paralympiques Paris 2024 - Deux athlètes congolais en athlétisme et au lancer du disque

Paris rallume la flamme pour les 17e Jeux paralympiques prévus du 28 août au 8 septembre. Quelque 4400 sportifs et 182 délégations seront représentés. Parmi eux, Nathalie Mireille Nganga et Grâce Emmanuel Mouambako défendront les couleurs du Congo en athlétisme au 100 m plat et au lancer du disque et du javelot.

À quatre jours du début des Jeux paralympiques qui vont se tenir en France pour la première fois, le Congo signera sa troisième participation, après 2016 et 2021 à Tokyo où ils étaient cinq athlètes, alors qu'ils ne seront que deux cette fois-ci à Paris.

Déficient visuel, sprinteur du 100m plat, Grâce Emmanuel Mouambako, 36 ans, s'est dit confiant de pouvoir mieux aborder les épreuves par rapport à Tokyo où il avait été disqualifié pour retard à la présentation avant les épreuves. « Nous pouvons remporter des médailles et faire la fierté du pays... ».

Quant à sa compatriote Nathalie Mireille Nganga, 48 ans, déficiente motrice, elle s'est lancé le défi de se surpasser et réaliser un jet au lancer de disque et du javelot au-delà de 7m43.

Souhaitons leur « bonne réussite ».

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en ce qui concerne les deux Congolais, se dérouleront au Stade de France, le plus grand de l'hexagone.

Depuis la Coupe du monde, cette Arena multisports qui reste le stade numéro 1 du pays a continué d'accueillir les plus grands événements sportifs organisés en France, comme les Championnats du monde d'athlétisme en 2003, la Coupe du monde de rugby en 2007, l'Euro 2016 de football et plus récemment, les épreuves d'athlétisme des JO Paris 2024.