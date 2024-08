Algérie: 10e jour de la campagne électorale - Appel à une large mobilisation le jour du scrutin présidentiel

ALGER — Les candidats à la présidentielle du 7 septembre et leurs représentants ont exhorté samedi, au 10e jour de la campagne électorale, les électeurs à exercer leur droit de vote le jour du scrutin, en soulignant l'importance cruciale de chaque voix dans ce processus démocratique.

En expliquant son programme, le candidat du FFS a considéré que son projet "Vision pour demain" est un "ensemble de réformes politiques et institutionnelles" visant à établir "un système de gouvernance efficace qui redonne espoir aux Algériens de vivre dans la dignité".

Dans le même sens, le directoire de campagne de la wilaya de Tizi-Ouzou du candidat du FFS a animé, à Bouzguene, un meeting lors duquel a été expliqué l'enjeu de cette élection pour l'avenir du pays, ainsi que les grands axes du programme de M. Aouchiche, lequel offre "des réponses aux multiples attentes des Algériens et est à même de concrétiser le développement et la prospérité", soulignant également l'intérêt et la place accordée à la jeunesse.

Merad, qui a également animé des activités de proximité à Mascara et Sidi Bel-Abbès, a affirmé que M. Abdelmadjid Tebboune oeuvrera à "relancer l'économie nationale et poursuivre ses réalisations économiques importantes concrétisées lors de son premier mandat" présidentiel.

Tebboune oeuvrera également, a-t-il ajouté, à "créer de nouvelles wilayas déléguées, au titre d'un nouveau découpage administratif du pays, qui consacrera le principe de rapprochement du citoyen avec l'administration".

A El Bayadh, M. Mustapha Hidaoui, cadre à la direction nationale de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, que le peuple algérien "a rendez-vous avec l'histoire" pour voter massivement en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "pour le parachèvement des réalisations lancées durant son premier mandat".

De leur côté, les dirigeants des formations politiques soutenant le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, ont sillonné plusieurs wilayas où ils ont animé des meetings, mettant, notamment, l'accent sur la nécessité d'aller voter massivement le jour du scrutin afin de, notamment, "parachever le développement et la construction de l'Algérie nouvelle".

Il s'agit, depuis Batna du président du parti El-Fadjr El-Djadid, Tahar Benbaïbeche, depuis Khenchela du secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, de Sétif du Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, de Constantine du président du parti Talaie El Houriyet, Réda Benounane et de Bouira du président du Front El Moustakbal, Fatah Boutbig.

D'autres partis ont également exhorté les citoyens à voter pour le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, à savoir, depuis M'Sila le secrétaire général du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, et depuis Blida du président du Mouvement El-Bina El Watani, Abdelkader Bengrina, ainsi que du président du parti du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, et du Secrétaire général du Front de la Bonne gouvernance, Aissa Belhadi.

Il a affirmé que son programme électoral qui est "étudié et précis, se focalise sur un ensemble d'objectifs politiques et socio-économiques, parmi lesquels l'ancrage de la démocratie et du pluralisme, la réalisation de projets de développement dans le pays, ainsi que la consécration de la solidarité sociale et la promotion du rôle des jeunes et de la femme".

Pour le candidat du MSP, "l'Algérie recèle de grandes potentialités à même de l'ériger en pays leader", exprimant la volonté de procéder à "une réforme économique, sociale et culturelle".

Abdelaali Hassani Cherif a souligné la nécessité de "réhabiliter le réseau de transport aérien, terrestre et maritime pour faciliter les déplacements des citoyens, d'encourager l'investissement agricole et de promouvoir le tourisme".

Il a également indiqué que les développements régionaux et les enjeux auxquels le pays est confronté "nous interpellent quant à l'importance de cette élection cruciale".

Dans le même ordre d'idées, le président du Majliss echoura du MSP, Abderrahmane Ben Farhat, a appelé lors d'un meeting à Biskra à voter en faveur du candidat de son parti afin de concrétiser son programme électoral basé sur "la construction d'une Algérie qui évolue".