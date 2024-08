Ile Maurice: Des tensions à Beau-Bassin-Rose-Hill

La nomination d'un nouveau maire et de son adjoint à la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill provoque quelques remous. Cette élection se tiendra mercredi 28 aout à 14 heures.

Il nous revient qu'il y a un lobby pour que David Utile, membre du Mouvement Liberater, et Nazir Junggee, élu du Mouvement socialiste militant, soient les prochains maires et adjointmaire respectivement. Cependant, ce choix ne fait pas l'unanimité parmi les conseillers. Les deux élus concernés ont déjà occupé des postes similaires dans le passé.

La stratégie, dit-on, est de permettre à David Utile d'occuper à nouveau le poste afin d'avoir une certaine visibilité pour qu'il soit par la suite candidat du gouvernement lors des prochaines élections municipales tandis que Nazir Junggee pourrait contrecarrer le plan du Parti travailliste qui alignera Rubna Daureeawo dans la circonscription Stanley-Rose-Hill.

L'ancien adjoint-maire, Jay Krishna Choolun, parle de mécontentement parmi les conseillers concernant le choix du maire et de son adjoint, mais il ne veut pas divulguer le nom des potentiels candidats. Toutefois, au moins trois conseillers de cette ville et d'anciens élus nous ont confirmé la nouvelle. Cependant, personne ne veut parler à visage découvert pour ne pas froisser le gouvernement.

«On parle de réorganisation, mais j'entends dire que le poste de maire sera donné au prédécesseur de Rajeneedavee Mootoo Caroopen, la maire démissionnaire. Comme on y est, on aurait pu également donner le poste à Ken Fong, qui a été maire», déclare-til. Cependant, le conseiller Ken Fong aurait décliné toute proposition, apprend-on, et il préfère que ce soit quelqu'un qui n'a jamais été premier magistrat de la ville qui soit nommé maire.

%

Lors d'une conversation avec le leader du ML, Ivan Collendavelloo, mardi, il nous a fait comprendre que rien n'a encore été décidé pour le poste de maire. Toutefois, il a tenu à remercier Jay Krishna Choolun. «Le ML a pris note de l'accord de Monsieur Choolun de démissionner. Le parti prend note de la nécessité d'une réorganisation à la municipalité. Sa démission n'est aucunement un blâme contre lui ni contre la maire. Bien au contraire, nous notons leur bonne performance au sein du conseil de Beau-Bassin/ Rose-Hill. Nous espérons compter sur leur forte collaboration pendant le mandat du nouveau maire et de son adjoint», a-t-il déclaré. David Utile, lui, a été injoignable.

Olivier Barbe nie

Au début de la semaine, quelques conseiller s municipaux parlaient également de l'intérêt de l'élu du Parti mauricien socialiste démocrate, Olivier Barbe, pour le poste de maire, mais celui-ci le nie. «Je n'ai pas approché la direction de mon parti, encore mois celle du Mouvement socialiste militant, pour le poste de maire. D'ailleurs, le PMSD ne détient pas la majorité pour convoiter le poste de maire.»

Par ailleurs, à Curepipe, Devika Pabaroo conserve son poste bien qu'elle ait eu jusqu'à mercredi pour le faire. «Je répondrai positivement à la demande de Pravind Jugnauth, mais je dois compléter quelques dossiers avant de partir», insiste-t-elle. La maire de la Ville lumière maintient qu'elle doit notamment inaugurer une salle de sport. «Certaines personnes tentent de faire croire qu'on me demande de partir en raison des projets non complétés. Les députés de Curepipe supervisaient tous les projets. Si on me blâme, il faut aussi les blâmer», maintient-elle. La maire soumettra probablement sa démission lundi. Il semblerait que le gouvernement veuille octroyer son fauteuil à son adjoint, Samy Chellen.