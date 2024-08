Maroc: 'Ecoles d'été' de Bayt Mal Al-Qods - Les ateliers 'jouer et apprendre' se poursuivent à Al Qods

Al Qods — Les activités du programme "Ecoles d'été" 2024, organisées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, se poursuivent dans la Ville Sainte, durant la dernière semaine du mois courant, sur fond d'intensification des jeux d'intelligence et de concentration dans le cadre des ateliers "jouer et apprendre".

Plus de 400 enfants ont bénéficié de ces ateliers axés, notamment sur l'assemblage et le fonctionnement de petites pièces de "robots", ainsi que les jeux de précision et de visée, outre l'apprentissage et la réalisation des tests de manière efficace et rapide.

Les enfants maqdissis ont également bénéficié de formations sur la lutte contre les incendies, la formation aux situations d'urgence. Ces formations visent à sensibiliser sur les meilleures pratiques en cas d'urgence et à apprendre comment aider les autres en cas de besoin.

Ce programme d'école d'été parrainé par le "Club des enfants pour Al Qods" relevant de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, est mis en place au profit de plus de 4.000 enfants, répartis sur 17 établissements, déployés sur l'ensemble des quartiers de la Ville Sainte.

Les activités de cette année varient entre l'éducation aux valeurs du façonnement de la personnalité de l'enfant, l'honnêteté, la persévérance et la diligence pour contribuer à la construction de la société, dans le respect des constantes familiales, la préservation des traditions et des coutumes, et la protection et la préservation de l'identité locale.

Le choix des écoles s'est basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l'art, à travers 150 ateliers d'art, de théâtre et de jeux d'équilibre et d'intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.