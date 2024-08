Afrique du Sud: Le pays bloque une commande de munitions passée par la Pologne

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne voisine tente de renforcer ses stocks de munitions pour être en mesure de riposter à une attaque russe et porter main forte à Kiev. Mais on vient d'apprendre qu'une commande de munitions, passée à une usine sud-africaine, est bloquée par le Comité de contrôle des armes conventionnelles de Pretoria qui craint de voir ces munitions dirigées contre Moscou.

Les milliers de munitions de 155 mm commandés par la Pologne pourraient bien ne jamais arriver à Varsovie. L'usine de l'entreprise allemande Rheinmetall située en Afrique du Sud et censée honorer la commande l'a mise en pause depuis plus d'un an. Un contrat à 44 millions d'euros qui risque de ne jamais aboutir.

L'instance qui l'a suspendu pour une durée indéterminée n'a pas donné de justification, mais tout porte à croire que l'Afrique du Sud, alliée de la Russie, craint de voir ces munitions se retrouver entre les mains des ennemis de Moscou.

Une douche froide pour la Pologne, qui cherche à regonfler ses stocks de munitions depuis plus d'un an, par l'intensification de ses achats, d'une part, mais aussi de sa production nationale.

Depuis la suspension de ce contrat sud-africain, Varsovie a conclu un accord à hauteur de 2,5 milliards d'euros avec sa principale usine d'armement, de quoi accélérer drastiquement sa production de munitions. Depuis le début de la guerre, les capacités de production annuelles d'obus en Pologne ont plus que doublé et Varsovie espère désormais pouvoir en produire 100 000 par an, d'ici 2029.