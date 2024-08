Cote d'Ivoire: Développement de la filière anacarde - Plusieurs grands programmes au scanner avec les partenaires techniques financiers, (Ptf)

Le directeur général par intérim du Conseil du coton et de l’anacarde, Mamadou Berté, a présidé le Jeudi 22 août 2024, une importante réunion avec les partenaires techniques et financiers engagés dans le développement de la filière anacarde en Côte d’Ivoire. Au cours de cette rencontre, un bilan des projets en cours a été fait tout en mettant en avant les défis et les perspectives pour ce secteur agricole important. A appris allafrica.com de sources officielles.

Le bilan des projets en cours a révélé des avancées significatives, bien que certains projets soient encore à leurs débuts ou nécessitent des ajustements. Parmi les initiatives phares, le Cashew Programm Côte d’Ivoire, lancé le 21 janvier 2021, a atteint un taux d’exécution de 90%. Ce projet, financé à hauteur d’un milliard Fcfa pour une durée de 42 mois, illustre les progrès réalisés dans le secteur.En revanche, ajoute nos sources, le projet de Facilité de soutien aux entreprises des chaînes de valeur agricoles résilientes, financé par l’Union européenne et exécuté par le GIZ, d’un montant de 14 milliards FCfa pour une durée de 48 mois, n’a pas encore démarré. Une situation qui appelle à une attention particulière pour garantir le succès futur de cette initiative.

Quant au projet West Africa Pro Cashew, financé par l’USDA et exécuté par CNFA, il a atteint un taux d’exécution de 85%. Lancé le 1er septembre 2019, ce projet d’un montant de 5 milliards FCfa, sur une durée de 60 mois, continue de jouer un rôle clé dans le renforcement de la filière anacarde en Côte d’Ivoire.

Le programme de développement des coopératives modèles inclusives et durables, financé par SOCODEVI et entièrement exécuté par cette structure, a été achevé avec un succès complet, atteignant un taux d’exécution de 100%. Ce projet, débuté le 1er septembre 2018 avec un budget de 3,350 milliards FCfa, est désormais un modèle de réussite pour les autres initiatives en cours.

En ce qui concerne, le Projet d’appui à des filières cajou africaines durables et performantes, il se distingue par son ambition. Financé par le GIZ à hauteur de 1,3 milliard FCfa et exécuté par NTIDAE, ce projet a démarré le 1er novembre 2023. Avec un taux d’exécution financière de 5% à ce jour, il s’inscrit dans une démarche à long terme visant à renforcer la durabilité et la performance des filières cajou en Afrique.

Un autre projet d’importance est le Projet Anacarde de Red River Food, financé par l’USAID et l’Union européenne pour un montant de 600 millions FCfa. Prévu pour se dérouler sur une période de trois mois, ce projet sera exécuté par l’entreprise TBD et commencera le 1er septembre 2024.

Parallèlement, le Projet Opportunités de financements américain dans la filière anacarde, financé par la Bank of America à hauteur de 100 millions FCfa, vise à explorer de nouvelles opportunités de financement pour les acteurs de la filière. Ce projet, exécuté par l’America Export Council, débutera également le 1er septembre 2024 et s’étendra sur une durée de six mois. Lancé le 1er novembre 2020 avec un financement de 17,1 milliards FCFA par l’USDA, le Projet USDA Prosper Cashew, est un des plus importants en termes de budget. Exécuté par Technoserve IFS Advisors, ce projet de 60 mois se concentre sur l’amélioration de la chaîne de valeur du cajou dans toute la région.

Un autre projet en cours, le Market Oriented Value Chains for Jobs and Growth in the ECOWAS Region, financé par le BMZ à hauteur de 4 milliards FCfa, a été lancé le 1er janvier 2022. Exécuté par le GIZ, ce projet de 71 mois vise à renforcer les chaînes de valeur orientées vers le marché, créant ainsi des emplois et favorisant la croissance dans la région de la Cédéao. Exécuté par le GIZ sur une période de 48 mois, le Projet de Facilité de soutien aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes, également financé par l’Union européenne pour un montant de 14 milliards FCfa, a commencé le 1er mars 2023. Cet important projet va renforcer la résilience des entreprises agricoles face aux défis climatiques et économiques. Enfin, le Projet de Promotion de pratiques agricoles durables dans la filière anacarde en Côte d’Ivoire, financé par Ethical Trade Norway à hauteur de 190 millions FCfa, est en cours depuis le 1er janvier 2021. Ce projet, qui s’étend sur 48 mois, met l’accent sur l’adoption de pratiques agricoles durables, essentielles pour l’avenir de la filière.

Satisfait de ce bilan, Mamadou Berté a exprimé sa satisfaction face à la forte mobilisation des acteurs impliqués. « Je me réjouis de votre présence à ce rendez-vous annuel d’échanges entre les partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre des actions de développement de la filière anacarde en Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré. Il a rappelé que cette rencontre répondait aux attentes des acteurs du secteur et visait à promouvoir un cadre de concertation et de collaboration pour renforcer les synergies bénéfiques à la croissance de la filière. Mamadou Berté a souligné l’importance de la coopération entre les différentes parties prenantes. « Je reste fermement convaincu que la coopération est plus que nécessaire pour continuer à faire avancer cette filière », a-t-il affirmé. Il a également salué les initiatives et les actions des partenaires, dont les efforts conjugués ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants.