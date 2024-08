Angola: Le superviseur national du Recensement appelle à un engagement dans la formation des agents de terrain

Malanje (Angola) — Le superviseur national du Recensement de la Population et de l'Habitat, Paulo Fonseca, a appelé samedi, les assistants techniques locaux à s'engager dans la formation des agents de terrain, pour garantir le succès du recensement qui commence le 19 septembre.

Les assistants techniques locaux auront pour mission de former les agents de terrain, en matière de recensement et d'entretiens auprès des ménages, du 29 de ce mois au 9 septembre, pour réaliser le Recensement de la Population et de l'Habitat.

Le superviseur a lancé cet appel au terme de la formation des assistants techniques locaux et des agents communaux de la province de Malanje, soulignant que le succès du recensement est entre les mains des enquêteurs, qui doivent donc être dotés de connaissances et de compétences pour accéder aux ménages.

Il a averti que si le contenu était mal transmis, les agents de terrain pourraient nuire au processus de recensement, car ils agiraient en dehors des règles, c'est pourquoi les formateurs sont appelés à transmettre honnêtement les éléments qui régissent la mission des recenseurs.

À son tour, l'administratrice municipale adjointe de Malanje pour le domaine social et communautaire, Aidne Lameirão, a souligné que le recensement de la population et de l'habitat est essentiel pour le développement du pays, sachant que l'Exécutif sera en mesure de formuler des politiques publiques qui répondent aux besoins de citoyens.

Elle a encouragé les agents recenseurs à affronter avec fermeté les défis auxquels ils pourraient être confrontés lors du recensement, en gardant à l'esprit que le succès de cette entreprise dépend d'eux, c'est pourquoi cela doit être considéré comme un engagement envers le pays.

À son tour, le chef des Services provinciaux de l'Institut National de la Statistique (INE), Sidó Socola, a réitéré l'appel à tous les agents du recensement, à s'impliquer avec un esprit de mission.

Toutefois, il a également attiré l'attention sur le respect de toutes les clauses prévues dans les hypothèses de réalisation de l'enregistrement de la population et des logements, notamment le respect des délais d'entrée sur le terrain et de formulation des questionnaires.

La formation s'est déroulée simultanément dans les 14 municipalités de Malanje et a réuni 367 assistants techniques locaux et 183 informaticiens communaux du Recensement, qui ont abordé pendant 11 jours, entre autres aspects, les techniques de traitement des données et d'entretiens pour l'opérationnalisation du Recensement.

Lors du recensement de 2014, Malanje avait enregistré 986 mille 363 habitants, dont 479 mille 788 hommes et 506 mille et 575 femmes.