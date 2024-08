Angola: Une gouvernante animée par des valences du Centre de Recherche et Technologique de l'INP

Sumbe (Angola) — La gouverneure de la province de Cuanza-Sul, Mara Quiosa, a déclaré vendredi que les valences du Centre de recherche et de technologie pour l'industrie pétrolière de l'Institut national des pétroles (INP) peuvent contribuer à l'agro-industrie.

Mara Quiosa, qui a parcouru pour la première fois les différents secteurs de l'INP avec le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a dit être une institution de grande importance dans le contexte local et national, car, outre la projection, la conception et la fabrication de pièces, elle peut contribuer aux secteurs de l'agriculture et de l'industrie.

Le ministre Diamantino Azevedo s'est montré heureux de la croissance de l'INP, qui enregistre de plus en plus l'intérêt des jeunes angolais à rejoindre l'institution.

Diamantino Azevedo a indiqué que cet intérêt représente la qualité excellente de l'enseignement dispensé par l'INP.

Il a appelé les opérateurs du secteur minier à continuer de soutenir, avec des équipements et des stages ou même l'emploi, les finalistes de l'institution, en vue du développement du pays.

Le Centre de recherche et de technologie a été inauguré en 2022, dans le but d'améliorer les qualifications, l'employabilité et le développement organisationnel des entreprises, dans la perspective de la modernisation, de l'augmentation de la productivité et de la compétitivité dans le secteur pétrolier.

Il vise également à soutenir les besoins de formation dans les domaines de l'électromécanique, de l'automation, de l'instrumentation, de la serrurerie mécanique et du soudage, de la construction mécanique, de l'exploitation de projets et du design, de la plomberie et du gaz, entre autres de l'industrie pétrolière.

Il a la capacité de former 120 étudiants, avec des équipements pointe provenant des États-Unis d'Amérique, du Portugal et de l'Allemagne.

Le centre a été financé par la compagnie pétrolière TOTAL EP et le gouvernement angolais.

L'INP a été créé en 1983 et offre des cours de géologie pétrolière, mines, forage et production, traitement du gaz, raffinerie, instrumentation pétrolière, mécanique d'installation pétrolière, électricité industrielle, opérations de production et de raffinerie, dont l'enseignement est assuré par plus de 80 professeurs.