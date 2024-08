Angola: Le patrimoine d'Óscar Ribas perpétue les réalisations de l'écrivain angolais

Luanda — La donation du domaine familial Óscar Ribas à la Casa Museu contribue à enrichir la collection de l'institution et à préserver la mémoire de cet écrivain angolais, a déclaré son directeur, Sidónio Domingos.

La semaine dernière, la famille d'Óscar Ribas a remis des originaux des oeuvres inédites de l'écrivain, parmi lesquelles des oeuvres inédites, des documents personnels, des lettres ou de la correspondance échangée avec d'autres écrivains de son temps.

La collection comprend des photographies qui ont fait partie du processus de création de certaines oeuvres, des couvertures illustrées, des négatifs de photographies et des plaques sculptées, représentant les coutumes et les cultures des peuples.

Se confiant samedi à l'ANGOP, Sidónio Domingos a révélé que la collection de la Casa Museu est multidisciplinaire, compte tenu de la diversité des collections qui incluent la bibliographie, l'ethnographie, la numismatique, la philatélie et les objets personnels, tels que les documents d'identité, les montres, les meubles et les portraits qui offrent une vue globale du contexte socioculturel de l'Angola au fil du temps.

Le don du domaine représente un investissement dans l'avenir de la culture angolaise et incite la nouvelle génération à reconnaître et valoriser ses réalisations et celles d'autres héros angolais, a-t-il indiqué.

Il a souligné que « ce geste reconnaît non seulement l'importance d'Óscar Ribas, mais également la responsabilité collective dans la préservation de l'histoire et de la culture du pays ».

Pour le directeur, la connaissance des racines culturelles est fondamentale pour le développement social et culturel d'un peuple, car elle contribue à la construction d'une base solide pour la formation de citoyens conscients et engagés dans les causes du pays.

De son point de vue, les oeuvres d'Óscar Ribas ont une grande importance dans l'histoire culturelle de l'Angola, car, en tant que figure emblématique, elles reflètent les désirs, les défis et les triomphes des Angolais dans la seconde moitié du XXe siècle.

« Il a su décrire la complexité de la réalité socioculturelle du pays, contribuant ainsi au renforcement de la fierté nationale et à l'affirmation culturelle », a-t-il ajouté,

Il a réaffirmé l'engagement de la Casa Museu à préserver la mémoire collective et à promouvoir l'éducation au patrimoine, à travers des expositions, des programmes éducatifs et des initiatives de recherche.

Écrivain, poète, journaliste et essayiste, Óscar Bento Ribas est né le 17 août 1909 à Luanda et décédé le 19 juin 2004 à Cascais, au Portugal.

Dans le cadre de son 115ème anniversaire, la Casa Museu a réalisé une exposition intitulée "L'âme angolaise révélée dans les écrits d'Óscar Ribas".

La Casa Museu est chargée de collecter, inventorier, conserver, enquêter, exposer et diffuser la collection liée à la vie et à l'oeuvre de l'écrivain.

Le bâtiment qui abrite la Casa Museu, inauguré en 1996, a été offert par l'écrivain au dissout Secrétariat d'État de la Culture le 4 juin 1983.