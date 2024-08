Algérie: Publication spéciale sur les cycles de formation organisés au profit des journalistes en 2024

Alger — Le ministère de la Communication a édité une publication spéciale sur les cycles de formation qu'il a organisés au profit des journalistes en 2024.

Editée par le Centre national de documentation, de presse, d'images et d'information (CNDPI), cette publication aborde à travers ses 109 pages les différents cycles de formation organisés cette année par le ministère au profit de près de 800 journalistes des secteurs public et privé dans le cadre d'une stratégie visant à instaurer "une presse spécialisée" pour se mettre au diapason de "la nouvelle tendance en réponse aux exigences de la presse mondiale qui s'oriente vers la spécialisation".

Cette édition, contient des photos braquant la lumière sur les différents cycles et ateliers de formation dédiés aux journalistes dans divers domaines, tels que l'énergie, les sports, l'économie, la culture, le tourisme ainsi que le cadre constitutionnel et juridique de l'élection présidentielle, outre la couverture médiatique de cet évènement.

Au début de cette parution spéciale, le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a fait savoir que " ces cycles de formation organisés dans différents domaines y compris "la presse sportive, culturelle et économique, la couverture des élections ainsi que la rédaction dans les domaines gazier et pétrolier" avaient pour objectif de "remédier aux lacunes" que connait le secteur afin d'"instaurer une presse spécialisée. Mais aussi pour doter les journalistes des outils et des clés leur permettant d'exercer leur métier avec professionnalisme".

Le ministre a également précisé que de telles sessions "ne visent pas à former des spécialistes dans un cadre académique et scientifique, mais permettent au journaliste d'avoir les outils nécessaires pour une analyse et une prospective correctes", soulignant que la nouvelle loi sur l'information "assure le cadre juridique pour la formation continue des journalistes" et oblige, aussi, les médias à "assurer une formation continue et régulière pour leurs personnels afin d'actualiser leurs connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences, dans l'objectif de promouvoir continuellement les médias nationaux et de les mettre au diapason des nouvelles mutations que connaît ce secteur sensible".

La presse connait " des évolutions effrénées, à la faveur de la domination recrudescente des nouvelles technologies (...), d'où la nécessité pour les journalistes de s'en armer en vue d'être au diapason de la tendance des nouveaux médias", a poursuivi le ministre.

"Après avoir achevé le processus de renouvellement du système juridique du secteur, le ministère a collaboré avec les médias publics et privés afin d'optimiser la performance de presse nationale, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a pris plusieurs mesures en faveur des médias dans l'ambition d'améliorer leur performance", a-t-il rappelé.