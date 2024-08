Algérie: Campagne électorale - Les candidats s'engagent à satisfaire les aspirations des Algériens

Alger — Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, ainsi que leurs représentants, ont réaffirmé dimanche, au 11e jour de la campagne électorale, leur engagement à répondre aux aspirations des Algériens, appelant à une forte mobilisation au scrutin.

A Oran, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, lors d'un meeting populaire, à créer, s'il est réélu, 450.000 emplois et de porter le montant de l'allocation chômage à deux (2) millions de centimes, soulignant que la lutte contre le chômage sera une "priorité absolue".

Mettant en avant l'importance de la jeunesse, il a rappelé "l'engagement qu'il a honoré lors de son mandat présidentiel en faveur des jeunes, en leur permettant d'accéder à plusieurs postes politiques, favorisant l'émergence d'une nouvelle classe politique".

Il a souhaité, à cet égard, que la majorité des présidents d'Assemblées populaires communales et de wilayas soient des jeunes dans les années à venir et de "voir l'Assemblée populaire nationale (APN) compter 50% de jeunes".

Il a, par ailleurs, souligné son engagement à atteindre 500.000 jeunes auto-entrepreneurs, avec la contribution des banques, de l'Administration et du Conseil supérieur de la jeunesse, et de porter le nombre de start-up de 7.800 à 20.000 s'il est réélu.

Tebboune s'est, en outre, engagé à concrétiser le statut des enseignants avant fin 2024, de faire parvenir la voie ferrée jusqu'aux wilayas de Tamanrasset et d'Adrar et de continuer à trouver des solutions au phénomène de la pénurie d'eau.

En sus des projets de dessalement de l'eau de mer en cours de réalisation, les barrages seront interconnectés pour créer un équilibre entre les régions à forte pluviométrie et celles confrontées au stress hydrique, a-t-il indiqué.

Le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est également engagé à prendre en charge toutes les zones d'ombre d'ici fin 2025 et réitéré son engagement à construire deux (2) millions de logements, dont 600.000 unités dans le cadre de l'habitat rural.

Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, à cette occasion, qu'il oeuvrera à "renforcer le pouvoir d'achat à travers l'augmentation des salaires, la lutte contre l'inflation et la réévaluation de la monnaie nationale", assurant qu'il "continuera à soutenir et à développer le secteur agricole, à régler le problème des aliments de bétail et à arrêter définitivement l'importation de blé dur à partir de 2026".

De leur côté, les dirigeants des formations politiques soutenant le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, ont sillonné plusieurs wilayas où ils ont animé des meetings avec les citoyens, appelant à lui renouveler la confiance pour un second mandat afin de "poursuivre l'édification de la nouvelle Algérie".

Ainsi, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, à Batna, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, à Bouira, et de la présidente du parti Tajamoue Amal El Djazaïr (TAJ), Mme Fatma Zohra Zerouati, à El Eulma (Sétif), qui ont appelé à voter en force le jour du scrutin en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a, à cette occasion, mis en exergue le volet social de son programme qui vise à "poursuivre la diversification des formules d'habitat, tant en quantité qu'en qualité en adéquation avec les capacités des citoyens", promettant de garantir une "distribution équitable" des logements et de régulariser la situation des logements individuels.

Il s'agit également, a-t-il poursuivi, "d'actualiser et d'améliorer" les critères de qualité et du bien-être par le développement des mécanismes d'accompagnement et de promotion du logement rural et la relance du marché locatif, à même d'encourager l'investissement immobilier, en sus de diversifier les sources de financement des logements et de mettre en place des procédures en faveur de la location des logements vacants.

Le candidat a affirmé en outre, que son projet s'appuyait sur "l'encouragement de l'investissement en assurant un environnement favorable et attractif", notamment dans le domaine des industries manufacturières, énergétiques et agricoles, tout en élargissant les mécanismes de financement local, à l'instar des subventions et des fonds de développement, ainsi que les pièces de rechange automobiles, voire même une industrie automobile "Made in Algeria".

Hassani Cherif a réaffirmé, par la même occasion, l'importance de cette échéance électorale "cruciale" qui se déroule dans un contexte international "difficile et complexe", appelant les citoyens à "se rassembler autour du processus électoral et à voter massivement le 7 septembre, en signe d'unité et de cohésion pour faire échouer les desseins sournois visant notre pays".