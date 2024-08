Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Aout 2024

Sénégal/Gambie : Lutte contre le grande banditisme- Première patrouille à la frontière

Des soldats gambiens et sénégalais ont mené une patrouille militaire dans des zones frontalières pour la première fois, du 22 au 24 août. L'objectif ? Lutter contre les trafics et le banditisme, mais aussi soigner des habitants de zones reculées. Pendant trois jours, des soldats de la zone militaire numéro 3 du Sénégal et du deuxième bataillon d’infanterie gambien ont patrouillé côte-à-côte dans les zones frontalières. Une grande première. Ces patrouilles avaient un principal objectif, affiché par les deux pays : lutter contre les menaces qui s’y multiplient, comme le banditisme ou le trafic de drogue et de bois. Aucun bilan de la mission n’a toutefois été communiqué de ce point de vue-là. (Source : Rfi)

Niger : Accès aux soins de santé - Suppression de la caution à vie des dialyses et les frais d’accouchement

Un projet de décret supprimant la caution de 150 000 Fcfa à vie pour les dialyses et annonçant la gratuité des accouchements dans les formations sanitaires du public a été pris par le gouvernement en Conseil des ministres du 22 Août 2024. Ces mesures seront effectives à compter du 1er septembre 2024.Le projet de décret a ensuite réduit à 50%, les tarifs de certaines prestations de services sanitaires. Il s’agit des « consultations curatives des personnes de plus de 5 ans, les mises en observation des malades, les hospitalisations, les examens de laboratoire, les examens d’imagerie et les actes médico-chirurgicaux », précisent les conclusions du Conseil des ministres. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Korhogo - Remise de tenues d'apparat à 1201 chefs représentant 19 cantons

La Place de l’Indépendance de Korhogo a vibré au rythme de la tradition et de la modernité, le 24 août 2024, à l’occasion d’une cérémonie marquée par un échange constructif sur l'état civil entre les autorités locales et les chefs traditionnels de la région du Poro. Cet événement a été couronné par la remise solennelle de tenues d'apparat à 1201 chefs représentant 19 cantons de la région. Organisée par Fidèle Gboroton Sarassoro, président du conseil régional du Poro et ministre directeur de cabinet du Président de la République, cette cérémonie a souligné l’importance de fusionner les traditions ancestrales avec les exigences modernes de l’administration. Les discours des officiels ont mis en lumière les récentes innovations visant à améliorer l’efficacité et la transparence des services d'état civil dans la région. Cet événement témoigne d’un engagement profond pour l’harmonisation des valeurs traditionnelles avec les impératifs de la modernité, tout en rendant hommage à la richesse du patrimoine culturel ivoirien. (Source : fratmat.info)

Gabon : Journée nationale de la libération - Une célébration exclusivement à Libreville

En réponse aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant la célébration de la Journée nationale de la Libération le 30 août 2024 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué (Centre), la présidence de la République a annoncé dans un communiqué publié, vendredi, que la première édition de cette journée, instituée le 30 août de chaque année, se tiendra exclusivement à Libreville. Le communiqué précise que le programme détaillé de cette commémoration sera communiqué ultérieurement. Cependant, la présidence indique que cet événement, qui concerne l’ensemble des neuf provinces du pays, se déroulera de manière rotative dans les années à venir. (Source : Agp)

Guinée : Diplomatie - Le nouvel ambassadeur de France en Guinée fixe le cap

Luc Briard est le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en Guinée. Arrivé à Conakry le 20 août dernier, le diplomate a présenté ses lettres de créances au ministre guinéen des affaires étrangères. Le successeur Marc Fonbaustier a fixé le cap de son action, appréciant « la singularité de la diplomatie guinéenne », qui selon lui, qui parle à tout le monde. Il promet de s’efforcer à l’appliquer. « C’est à la fois une vertu et une méthode que je m’efforcerai d’appliquer », a-t-il déclaré lors de sa première apparition publique en Guinée. Luc Briard dit avoir évoqué cette singularité avec chef de la diplomatie guinéenne. Il promet de travailler sur des projets « concrets, utiles » aux peuples guinéen et français dans le « respect des intérêts mutuels et de la souveraineté de nos deux États qui ont longue histoire commune ». (Source : africaguinee.com)

Rca : Saison des pluies- Dans le camp de Mbella, les réfugiés subissent les conséquences

À Kaga-Bandoro, à 350 km de Bangui, les dix dernières années de conflits armés ont poussé plusieurs milliers de personnes à se réfugier dans des camps de fortunes. Les principaux sont fermés grâce au redéploiement de l'État et aux activités des humanitaires, mais le site de Mbella abrite encore quelque 2 000 personnes qui subissent la saison pluvieuse. Au milieu des flaques d’eau, les pieds dans la boue et les vêtements trempés, Fatou et les membres de sa famille se réchauffent avec du charbon de bois. Les prévisions météorologiques pour les jours à venir sont aussi mauvaises. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Intempéries- La route entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso fermée à cause des inondations

Au Burkina Faso, la route nationale n°1 reliant la capitale Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, est fermée depuis plusieurs jours à toute circulation après de fortes pluies. Les transporteurs ont annulé plusieurs départs d’autobus et certains ont décidé de passer par une autre route, plus longue. Cette situation pourrait durer encore une semaine. Un pont important a été submergé sur la route nationale n°1, entre les villes de Boromo et Pâ. À proximité de ce pont, l'eau s'est étalée sur la chaussée sur une distance d'un kilomètre, jusqu'à atteindre une hauteur de 1,60 mètre le 22 août. Conséquence,l’axe Boromo - Pâ est temporairement fermé à la circulation. Même si le niveau de l’eau a commencé à baisser, « il faudrait environ une semaine pour que la route soit complètement libérée » explique la direction générale de la gestion des ressources en eau. (Source : Rfi)