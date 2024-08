Angola: Huambo avec 943 mille 962 élèves pour l'année scolaire 2024/2025

Huambo (Angola) — Neuf cent 43 mille 962 élèves fréquenteront l'année scolaire 2024/2025 dans la province de Huambo, soit 33 mille de plus par rapport à la période précédente, a déclaré vendredi le directeur du Bureau local de l'Éducation, Mário Rodrigues.

Le responsable s'exprimait à la presse, au terme de la VIème session ordinaire du Gouvernorat de la province de Huambo, dirigé par le gouverneur Pereira Alfredo.

Mário Rodrigues a informé que, à cet effet, le secteur disposera de 14 mille 959 enseignants, car ce sera une année scolaire exigeante, avec de nouvelles stratégies à mettre en oeuvre pendant le processus d'enseignement/apprentissage.

Il a ajouté que la particularité de la nouvelle année scolaire sera dans les classes de 5ème et 6ème, dans lesquelles, à titre expérimental, une nouvelle perspective du cursus sera appliquée, réduisant et regroupant certaines matières, à l'exception de la langue portugaise, des mathématiques, Sciences, Langues Nationales, Anglais et Français.

Mário Rodrigues a souligné qu'il s'agit de la mise en oeuvre de PLANALEITURA et de l'amélioration de l'apprentissage, pour continuer à améliorer le pourcentage d'apprentissage des élèves dans la province, qui est supérieur à 80 pour cent.

Il a ajouté que l'autre objectif est lié au programme d'alphabétisation, qui souhaite atteindre plus de 27 mille citoyens dans les différentes composantes, comptant, à cet effet, sur des volontaires, à commencer par les étudiants de l'enseignement supérieur, les élèves des écoles de formation pédagogique, les églises, les associations et les partis politiques, avec siège parlementaire.

Mário Rodrigues a affirmé que plusieurs cours de formation seront dispensés aux enseignants et aux directeurs d'écoles, pour mieux maîtriser les matières en classe, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement/apprentissage et la gestion responsable dans la planification des pratiques pédagogiques et administratives.

Il a souligné que, pour l'année académique 2024/2025, des examens nationaux seront organisés pour toutes les classes de douzième, de manière généralisée, notamment les lycées et autres différentes spécialités, pour évaluer la qualité du travail réalisé par le secteur dans la région.

Les activités pédagogiques/éducatives dans l'enseignement général 2024/2025 débutent le 2 septembre, sous le thème « Valoriser la voix des enseignants, vers un nouveau contrat social pour l'éducation».