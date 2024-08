Afrique: L'OMS a besoin de 135 millions de dollars pour vaincre la variole du singe

Addis Abeba — L'épidémie actuelle de variole du singe « peut être contrôlée et stoppée », a souligné le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), annonçant un plan d'action qui prévoit 135 millions de dollars au cours des six prochains mois.

« La réponse à cette épidémie complexe nécessite une réponse internationale globale et coordonnée », a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, aux États membres, alors que les cas se propagent au-delà de l'Afrique vers l'Europe et l'Asie.

La réunion d'information a eu lieu un peu plus d'une semaine après qu'il a déclaré que la variole du mouton était une urgence de santé publique de portée internationale.

Tedros a noté que l'épidémie mondiale est apparue pour la première fois en 2022, avec plus de 100 000 cas confirmés signalés depuis lors. Alors que le virus continue de circuler à de faibles niveaux, l'Afrique a connu une augmentation et une expansion sans précédent.

La transmission est principalement concentrée en République démocratique du Congo (RDC), où l'on a recensé plus de 16 000 cas suspects, dont 575 décès, rien que cette année.

Cette flambée est due à deux épidémies distinctes de deux souches du virus mpox, ou clades, et dans différentes régions du pays.

La propagation rapide d'une nouvelle souche, la clade 1b, a été la principale raison de sa décision de déclarer le mpox une urgence de santé publique mondiale le 14 août.

« Au cours du mois dernier, des cas de clade 1b ont été signalés dans quatre pays voisins de la RDC, qui n'avaient pas signalé de cas de mpox auparavant : le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Cette semaine, des cas ont également été signalés en Thaïlande et en Suède », a-t-il d'indiqué.

En réponse, l'OMS et ses partenaires ont élaboré un plan pour mettre fin aux épidémies de transmission interhumaine du mpox grâce à des efforts coordonnés aux niveaux mondial, régional et national.

« Je tiens à être clair : cette nouvelle épidémie de mpox peut être contrôlée et stoppée », a insisté Tedros.

« Pour y parvenir, il faut une action concertée entre les agences internationales et les partenaires nationaux et locaux, la société civile, les chercheurs et les fabricants, et vous, nos États membres. »

Il a souligné que la réponse doit être ancrée dans l'équité, la solidarité mondiale, l'autonomisation des communautés, les droits de l'homme et la coordination entre les secteurs.

« Nos premières estimations indiquent que le SPRP nécessite environ 135 millions de dollars au cours des six prochains mois pour la phase aiguë de l'épidémie. Ce montant augmentera probablement à mesure que nous mettrons à jour le plan à la lumière des besoins croissants », a déclaré Tedros.

Il a ajouté qu'un appel de fonds dédié de l'OMS sera lancé au début de la semaine prochaine.

Tedros a noté que l'OMS avait jusqu'à présent débloqué environ 1,5 million de dollars d'un fonds de réserve pour les situations d'urgence, et que d'autres allocations étaient attendues dans les jours à venir, « jusqu'à ce que les fonds des donateurs pour la réponse arrivent ».

À cet égard, l'OMS travaille avec un éventail de partenaires et de réseaux internationaux, régionaux, nationaux et locaux pour améliorer la coordination dans les domaines clés de la préparation, de la préparation et de la réponse.

Les bureaux régionaux de l'OMS ont également mis en place des équipes de soutien à la gestion des incidents (IMST) pour diriger les activités de préparation et de réponse, tandis que les effectifs sont renforcés dans les pays touchés.

En outre, le Bureau régional pour l'Afrique, en collaboration avec les Centres africains de contrôle des maladies (CDC), coordonnera conjointement les efforts de réponse à la maladie, étant donné que les besoins sont les plus importants sur les continents.

Parallèlement, les autorités sanitaires aux niveaux national et infranational adapteront leurs stratégies aux tendances épidémiologiques actuelles.

Il a déclaré que l'agence « coordonnera la réponse mondiale, en travaillant en étroite collaboration avec chacun des pays touchés, pour prévenir la transmission, traiter les personnes infectées et sauver des vies ».