Afrique Centrale: Lamuka préconise des consultations internes pour régler le conflit dans le Nord-Kivu

En République démocratique du Congo (RDC) et alors qu'il n'y a pas d'avancées majeures dans les discussions entre Kinshasa et Kigali, en Angola - le dernier round de discussions a eu lieu du 20 au 22 août 2024 entre des délégations rwandaise et congolaise concernant le conflit dans l'est de la RDC - l'opposition congolaise appelle le gouvernement et le président Félix Tshisekedi à mettre fin au processus de Luanda initié par l'Union africaine.

La coalition de l'opposant Martin Fayulu - Lamuka - préconise des concertations internes entre le pouvoir, l'opposition et la société civile pour des solutions efficaces à la crise dans la province du Nord-Kivu qui fait face aux offensives des rebelles du M23, appuyés par le Rwanda.

Continuer à considérer Paul Kagame comme un facteur de paix, c'est faire preuve de naïveté et même de complicité. Par conséquent, la coalition Lamuka appelle Félix Tshisekedi à ne plus engager notre pays dans ces pourparlers qui nous font passer pour les dindons de la farce. La solution n'est plus à cherche à Luanda ou à Nairobi. Désormais, la solution pour imposer la paix viendra de Kinshasa. Les Congolais doivent parler aux Congolais. Prince Epenge, porte-parole de Lamuka