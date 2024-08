Ile Maurice: Une alliance PMSD-MSM bientôt officialisée ?

Il aura beau le nier mais il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Et là, ce sont les flammes - carrément - de la «rumeur» qui se propagent XavierLuc Duval (XLD) aurait déclaré, lors de la réunion du bureau politique du PMSD le lundi 19 août, que la situation politique «devrait se clarifier d'ici deux semaines», selon un site d'informations. Nous avons essayé de contacter le leader des Bleus pour lui demander ce qu'il voulait dire exactement par cette phrase, mais, chose rarissime, il n'avait pas répondu à nos appels à l'heure où nous mettions sous presse.

Toujours est-il que selon d'autres sources sollicitées, XLD a bien lancé cette phrase pas si mystérieuse que cela, si l'on rassemble toutes les pièces du puzzle (voir aussi en p. 6). Cela, en réponse à des membres de son bureau politique, qui voulaient connaître la marche à suivre : devraient-ils commencer leur campagne et occuper le terrain, vu, que dans certaines circonscriptions, l'opposition était déjà à pied d'oeuvre ? Quelles circonscriptions cibler ?

Devraient-ils défendre le bilan du gouvernement MSM ? Quels candidats seraient alignés ? Autant d'interrogations auxquelles ils auront peut-être les réponses dans deux semaines, dans le cas éventuel d'un développement majeur. Est-ce à dire que l'alliance entre le PMSD et le MSM sera officialisée ?

Suspense

%

En tout cas, le mystère entretenu par Pravind Jugnauth jusqu'ici desservait les candidats du gouvernement en général car cela laissait le champ libre à l'opposition sur le terrain. Comme l'observait l'historien Jocelyn Chan Low, il y a quelques jours, le Premier ministre ne fera connaître la date des élections qu'après la dissolution du Parlement. Car le fait de refuser le ticket à certains candidats pourrait provoquer des frustrations dans son propre camp et engendrer des désordres institutionnels.

Certains pourraient même utiliser leur poste de ministre ou de secrétaire parlementaire privé pour faire du chantage. Cependant, ajoutait l'historien, une campagne électorale pourrait démarrer tardivement à condition que le parti dispose de structures au niveau de la circonscription et surtout de moyens pour se faire entendre grâce notamment à la MBC et autres discours d'inaugurations.

Si l'alliance du PMSD avec le MSM et ses alliés est annoncée dans deux semaines, c'-à-d, début septembre, il est clair que certains du parti soleil et des autres partis satellites seront privés de ticket. À l'instar de Tania Diolle qui devrait en principe céder sa place au leader des Bleus au no 18. Idem pour Kenny Dhunoo qui serait remplacé par Nalini Sewocksingh au no 17. Celle-ci n'a pas fait mystère de son intérêt pour Curepipe-Midlands où elle a déjà été élue.

Il y aurait aussi la probable candidature d'Adrien Duval au no 6. Un ticket pour lui équivaudrait à l'exclusion d'un candidat MSM à Grand-Baie/Poudre-d'Or. Avinash Teeluck pourrait être sacrifié ou muté pour faire place au jeune gallinacé alors qu'Anjiv Ramdhany serait peut-être remplacé par un ancien du MSM, Sudesh Rughoobur, directeur d'Atics, qui vient de quitter le MMM. Qui plus est, au cas où Aurore Perraud obtenait un ticket au no 4, ce serait en remplacement de Joe Lesjongard. Au no 19 aussi, la candidature d'un PMSD serait au détriment d'un candidat du Muvman Liberater.

Ce sont quelques exemples, entre autres, de problèmes que posera l'arrivée du PMSD aux côtés du MSM. Si XLD a donc raison quand il parle de développement politique dans deux semaines, pour le PMSD tout au moins, vu l'effet domino que cela aura, il n'est pas impossible que le Parlement soit dissous.

Toutefois, le leader des Bleus bleu n'a parlé que d'une clarification de la situation politique. S'agira-t-il uniquement de la concrétisation de l'alliance coq-soleil ? Aura-t-on droit à des détails sur les candidats, les arrangements, les conditions et autres négociations ? Attendons voir.