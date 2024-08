Cote d'Ivoire: L'épidémie de Mpox progresse mais le ministre de la Santé se veut rassurant

Le mpox continue de se propager en Côte d'Ivoire. À ce jour, 32 cas ont été confirmés dont un décès. Des infections recensées à Abidjan et dans 14 autres districts sanitaires à l'intérieur du pays. Mais « la situation est sous contrôle. Nous sommes sur la bonne voie pour éradiquer la maladie » a assuré samedi le ministre ivoirien de la Santé lors d'une conférence de presse.

Également connue sous le nom de variole du singe, le mpox est une maladie contagieuse qui dans sa forme grave peut conduire à la mort. Elle se manifeste notamment par de fortes fièvres ou encore des éruptions cutanées. La Côte d'Ivoire fait partie des pays touchés avec 32 cas confirmés dont un décès. Le district sanitaire de Dianra dans le centre du pays, est le plus touché avec neuf personnes contaminées et huit cas suspects. Mais il n'est pas question de s'alarmer, rassure le ministre ivoirien de la Santé Pierre Dimba.

« Les cas notifiés sont sporadiques sans une véritable flambée localisée. Les services compétents sont outillés pour dépister, diagnostiquer et prendre en charge tous nouveaux cas », a-t-il afirmé.

Six cas déclarés guéris

Parmi les cas détectés, six sont déclarés guéris, poursuit le ministre de la Santé ; non sans appeler les populations à davantage de vigilance afin de casser au plus vite la chaîne de contamination.

« Évitez la manipulation des rongeurs (les agoutis, les rats, les écureuils etc... ),évitez le contact avec les malades, les cas suspects et les objets souillés, isoler les malades, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon après tout contact », a conseillé le ministre.

Sur l'ensemble des contaminations enregistrées en Côte d'Ivoire, aucune ne concerne la nouvelle souche plus mortelle clade 1b qui sévit présentement en République démocratique du Congo, précisent les autorités sanitaires.