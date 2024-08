Angola: A la pointe de la lutte pour la conservation des zones humides au pays

Comment les flamants roses ont inspiré l'écologiste Fernanda Samuel, lauréate du prix « Women Changemakers in the World of Wetlands » (Femmes actrices du changement dans le monde des zones humides).

Souvent cités pour leur beauté, les flamants roses au plumage brillant et au corps élancé comptent parmi les oiseaux les plus fidèles de la planète. Tout comme les humains, ils se font des amis pour la vie. Il est donc normal qu'une femme, Fernanda Samuel, ait fait des remarquables flamants de Lobito, en Angola, ses propres compagnons pour la vie.

À seulement 31 ans, Samuel est devenue l'une des figures de proue du mouvement environnemental en plein essor dans le pays. Elle est coordinatrice nationale et responsable des actions de protection et de conservation des palétuviers au sein de l'ONG OTCHIVA, qui se bat pour protéger les zones humides de l'Angola.

Le travail de Samuel se concentre spécifiquement sur la préservation des écosystèmes palétuviers. Ses efforts lui ont valu une reconnaissance à la fois nationale et internationale, avec des organisations telles que les Nations Unies et la Convention de Ramsar sur les zones humides qui reconnaissent son impact.

Pour Samuel, la défense de l'environnement est une affaire profondément personnelle. Les palétuviers et les flamants roses ont fait partie intégrante de son enfance. Lorsqu'elle les a vus disparaître il y a une dizaine d'années, elle s'est sentie interpellée.

Les flamants roses qui venaient autrefois en masse dans les palétuviers avaient disparu, chassés par les entreprises de construction qui détruisaient ces habitats pour construire de nouveaux lotissements. Plus qu'une simple perte de beauté, c'était un signal que l'environnement que Samuel aimait était menacé.

« J'ai pris la décision de m'engager à protéger les zones humides en 2016 lorsque j'ai réalisé que les flamants roses disparaissaient de ma ville natale, Lobito, sur la côte sud de l'Angola », se souvient Samuel. « J'ai grandi au bord de la mer, entouré de palétuviers et enchanté par les flamants roses, la carte de visite de ma ville. Soudain, des entreprises de construction sont arrivées et ont commencé à déposer des gravats et à aménager des décharges pour la construction de nouveaux logements et de zones touristiques. Les palétuviers ont été détruits, les flamants roses ont disparu et j'ai paniqué. »

Cette panique s'est rapidement transformée en action. Samuel s'est associé à des amis d'enfance pour lancer ce qui allait devenir un effort déterminé pour sauver les palétuviers, un habitat non seulement pour les flamants roses, mais aussi pour de nombreuses autres espèces.

Mais son parcours n'a pas été facile. Alors que Samuel commençait à faire pression pour la conservation et la restauration des zones humides, elle s'est heurtée à une forte opposition de la part des politiciens et du secteur privé. Ces personnes, focalisées sur le profit, étaient prêtes à détruire de vastes zones de palétuviers.

Les défis n'étaient pas seulement environnementaux, ils étaient aussi personnels. Samuel a reçu des menaces, a été intimidée par la police et a même perdu son emploi au ministère de l'environnement. Pourtant, malgré ces difficultés, elle a poursuivi son travail.

« Les plus grands défis auxquels j'ai été confrontée dans mon combat pour la conservation et la restauration des zones humides étaient les menaces de puissants hommes d'affaires protégés par des politiciens qui ont rasé de vastes zones de palétuviers et déplacé des communautés de pêcheurs », explique Samuel. « Ils voulaient posséder les meilleures terres le long de la côte et ne pensaient qu'au profit. Ils ne se souciaient pas des écosystèmes des palétuviers ni des moyens de subsistance des pêcheurs artisanaux. Ils ont même fait appel à la police pour nous intimider. Beaucoup d'entre nous ont perdu leur emploi.

Sans se décourager, Samuel a trouvé la force dans sa communauté, en particulier chez les jeunes. Ces volontaires ont joué un rôle essentiel dans ses campagnes d'éducation à l'environnement, qui ont permis de sensibiliser les communautés de pêcheurs locales à l'importance des palétuviers. Samuel et son équipe ont aidé ces communautés à comprendre que la destruction des palétuviers entraînerait une diminution des poissons, des crustacés et des mollusques, ressources dont elles dépendent.

Cette compréhension a permis de responsabiliser les pêcheurs, qui sont devenus des défenseurs des droits de l'homme et ont commencé à signaler les déversements illégaux.

"The biggest motivation came from the young volunteers who were mobilized for the cleaning and reforestation campaigns in mangrove areas," Samuel notes. "Through our environmental education campaigns, artisanal fishermen quickly learned new techniques for sustainable management of marine resources and joined our cause by denouncing companies that deposited garbage and debris on the beaches."

This led to the creation of organized groups of "mangrove guardians," made up of young people from coastal communities. Their work had a significant impact, bringing attention to the issue and prompting local politicians to take action.

"These actions raised the awareness of politicians. Finally, they realized that protecting mangroves helps fight hunger and poverty," says Samuel.

Quand Samuel parle, le monde écoute

Le travail de Samuel a été reconnu au niveau international. En 2020, elle a été sélectionnée comme finaliste pour le prix des Jeunes champions de la Terre des Nations Unies, soulignant ses efforts pour protéger l'environnement. La Convention sur les zones humides a également reconnu ses contributions en la nommant jeune championne des zones humides en 2022 et en la désignant comme défenseur mondial des zones humides.

La Convention, un traité international établi en 1971, se concentre sur la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Le travail de Samuel s'aligne étroitement sur la mission de la Convention, et son engagement a fourni une plateforme pour faire avancer son plaidoyer.

Samuel joue également un rôle important dans la campagne « Women Changemakers in the World of Wetlands » de la Convention, qui amplifie les voix des femmes dans le domaine de la défense de l'environnement. Elle s'inspire de l'une des écologistes les plus emblématiques d'Afrique, Wangari Maathai, lauréate kenyane du prix Nobel de la paix, qui a fondé le Mouvement de la ceinture verte, axé sur la plantation d'arbres, la conservation de l'environnement et les droits des femmes.

« Je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer en personne cette remarquable militante politique, sociale et environnementale, car elle est décédée très tôt », remarque Samuel. « Mais en 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, en Écosse, j'ai eu l'occasion de me lier d'amitié avec sa fille et héritière de nobles causes, Wanjira Mathai, vice-présidente du WRI (World Resources Institute).

De l'activisme de base au plaidoyer de haut niveau, Samuel imagine un Angola dont la riche biodiversité est préservée grâce à l'action collective. Elle insiste sur la nécessité de politiques publiques fortes, de l'implication des communautés et d'une éducation environnementale permanente.

« Nous devons tous travailler ensemble - les gouvernements, les communautés et les individus », fait remarquer Mme Samuel. « J'espère que grâce à nos efforts, nous pourrons garantir la préservation des zones humides et de la biodiversité de l'Angola et que nos communautés pourront prospérer en harmonie avec la nature.

Alors que Samuel poursuit son travail, les flamants roses de Lobito sont un symbole puissant de ce qui la motive. Ces oiseaux, autrefois déplacés par la destruction, représentent la résilience qu'elle s'efforce de restaurer. Elle espère voir les flamants revenir chaque année pour leur voyage migratoire, afin de préserver les zones humides de la région et les amitiés qu'elles inspirent pour la vie.