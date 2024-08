Ile Maurice: Retour du MTC - Un allié nommé Duval

Dans le monde hippique, tout va très vite. Alors que beaucoup de partisans et même des membres du Mauritius Turf Club (MTC) désespéraient des négociations qui étaient au point mort avec le Prime Minister's Office (PMO), voilà que l'optimisme est revient avec d'importants développements à venir après le retour au pays de Gavin Glover vendredi.

Des avancées qui ne seraient pas étrangères, selon plusieurs sources concordantes, au nouvel allié du MTC, Xavier-Luc Duval. «Je suis pour une aide de l'État, notamment un prêt au MTC. Histoire de redonner son éclat au Champ-de-Mars. Toutefois, je pense que ce n'est pas à l'État de gérer le business des courses. Le MTC doit pouvoir opérer de manière optimale...» Propos du leader du PMSD, qui, en juin dernier, affichait clairement son soutien au MTC pour que ce dernier fasse son retour dans l'organisation des courses. Et sa position n'a pas changé depuis.

À ce titre, comment ne pas relever sa fameuse déclaration au speaker à l'Assemblé nationale, qui n'avait été que très peu appréciée par l'actuel locataire du Champ-de-Mars, la People's Turf PLC (PTP). «I think we all can see. If you don't believe me, you can just go there. The Champ-de-Mars is nothing but a bidonville at the moment... it is high time that this be returned to the Mauritius Turf Club so that we get again some pride in our races.»

Hostilité partagée

Qu'on se le dise, le leader du PMSD n'était pas un grand fan de ce que l'hippodrome historique de Maurice est devenu sous le règne de la PTP. L'hostilité serait d'ailleurs partagée si l'on se réfère à l'éditorial de la dernière édition du magazine officiel de la PTP, où l'appellation de «bidonville» n'a toujours pas été digérée.

Entre la nomination d'Adrien Duval au poste de speaker au Parlement et les rumeurs de rapprochement entre le MSM et le PMSD, il y a un fort parfum d'alliance préélectorale qui flotte dans le pays. Et ce n'est certainement pas le départ prématuré de la PTP du Champde- Mars qui risque de changer cette perception car cette dernière n'avait aucun intérêt financier à écourter le calendrier hippique.

D'aucuns s'accordent à dire que le MSM et le PMSD s'apprêtent à officialiser leur union en vue des prochaines législatives. «Nou pou rant dan gouvernman avan la fin lane», avait assuré Duval à ses partisans lors d'une rencontre régionale début août. Cet éventuel rapprochement ne pourrait qu'être salutaire au MTC, qui devrait rencontrer pour une quatrième fois le PMO dans les prochains jours pour finaliser les derniers détails pour son retour dans l'organisation des courses.

Xavier-Luc Duval souhaiterait que le MTC reprenne l'organisation des courses avant la tenue des prochaines élections générales. À ce stade, cela ressemble à un voeu pieux car une telle entreprise relèverait d'un véritable tour de force pour le club bicentenaire, absent de l'organisation des courses depuis 2023. Toujours est-il que Duval semble être le meilleur atout dans le jeu du MTC pour retrouver son rôle historique.