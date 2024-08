Dans un contexte où le Gabon se trouve à un tournant décisif de son histoire, le discours à la Nation du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué le début d'une nouvelle ère. Emmanuel Ombana, Président de la Junior Entreprise Conseil (JEC), a saisi cette opportunité pour transformer les intentions stratégiques du Président en propositions de loi concrètes.

En soumettant quatre propositions de projets de loi au Parlement, Ombana se positionne comme un acteur clé dans la mise en oeuvre d'une vision centrée sur la souveraineté économique, l'inclusion sociale, et l'avenir de la jeunesse gabonaise.

1. Renforcer l'Économie Informelle : Un Pilier pour la Renaissance Économique

1.1 - Proposition de loi : Loi sur la Professionnalisation des Petits Métiers

Le secteur informel représente plus de 90 % de la main-d'oeuvre totale du pays et peut employer, principalement les jeunes et les femmes. En réponse à l'appel du Président pour structurer ce secteur vital, Emmanuel Ombana propose une loi visant à professionnaliser les petits métiers.

Ce texte législatif prévoit des formations adaptées et des mécanismes financiers pour formaliser ces activités, permettant ainsi de valoriser ce secteur et d'offrir des emplois stables et dignes aux Gabonais. Selon les prévisions, cette loi pourrait réduire le taux de chômage de 5 % à 10 % en formalisant ces emplois.

%

2. Réaffirmer la Souveraineté Économique : Priorité aux Ressources Nationales

2.1 - Proposition de loi : Loi sur la Souveraineté des Ressources Naturelles

Le Gabon possède des réserves de pétrole estimées à plus de 2,5 milliards de barils, dont l'exploitation est actuellement dominée à plus de 80 % par des entreprises étrangères. En ligne avec le discours du Président, Emmanuel Ombana propose une loi qui impose que 70 % des services dans le secteur pétrolier soient fournis par des entreprises gabonaises.

Cette mesure pourrait potentiellement doubler la contribution du secteur pétrolier au PIB, qui est actuellement de 40 % environ, et créer jusqu'à 50 000 emplois directs et indirects pour les nationaux, renforçant ainsi l'autonomie du Gabon.

3. Ouvrir l'Avenir aux Jeunes : Intégrer la Jeunesse dans les Secteurs Stratégiques

3.1 - Proposition de loi : Loi sur l'Accès des Jeunes aux Secteurs Clés de l'Économie.

Le Gabon compte près de 60 % de jeunes âgés de moins de 25 ans, avec un taux de chômage des jeunes de près de 40 %. Pour répondre à ce défi majeur, Emmanuel Ombana propose une loi facilitant l'accès des jeunes aux secteurs comme l'Agriculture, le Numérique, le Bois, l'Énergie, et le Tourisme, etc, qui représentent ensemble plus de 50 % du potentiel de diversification économique du pays.

Cette loi met en place des programmes de financement, de formation, et d'incubation, visant à transformer les jeunes entrepreneurs en moteurs de l'économie gabonaise. On estime que cette initiative pourrait réduire le chômage des jeunes de 15 % à 20 % d'ici 2030.

4. Assurer l'Avenir par la Jeunesse : Participation Active aux Décisions Nationales

4.1 - Proposition de loi : Loi sur la Participation des Jeunes dans les Instances Décisionnelles

Avec plus de 65 % de la population gabonaise composée de jeunes, leur participation aux processus décisionnels reste étonnamment faible, représentant moins de 5 % des postes au sein des institutions publiques. Emmanuel Ombana, répondant à l'appel du Président pour une inclusion accrue des jeunes dans la gouvernance du pays, propose une loi qui introduit des quotas pour les jeunes dans les institutions publiques et instaure des consultations populaires régulières.

Cette loi vise à garantir que la jeunesse du Gabon joue un rôle actif et décisif dans la construction du futur du pays. En intégrant plus de jeunes dans la prise de décision, le Gabon pourrait bénéficier d'une gouvernance plus innovante et inclusive, favorisant une croissance économique plus durable.

Conclusion

À travers ces propositions, Emmanuel Ombana s'érige en véritable architecte des réformes inspirées par la vision présidentielle. En transformant le discours en actions législatives concrètes, il contribue de manière décisive à bâtir un Gabon plus souverain, plus inclusif, et mieux préparé pour les défis de demain. Ces initiatives marquent une étape historique dans le renouveau du Gabon, en plaçant les jeunes, l'économie nationale, et la souveraineté au coeur des priorités du pays.