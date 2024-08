Madagascar: Congrès eucharistique national - La Conférence des évêques stigmatise la corruption

Une messe d'action de grâce a clôturé la grande rencontre des fidèles catholiques ainsi que de tous les évêques et archevêques de Madagascar à Antsiranana.

Lettre du Pape

La foi déplace les montagnes. Cette expression, inspirée de la Bible, a trouvé toute sa signification avec le déplacement de quelque 17 000 fidèles catholiques à Antsiranana qui a accueilli la quatrième édition du congrès eucharistique national.

« Puisse ce congrès eucharistique aider chacun d'entre vous, à cultiver des sentiments de charité et de solidarité envers tous et particulièrement les personnes dans l'épreuve, pour qui, le chemin de la vie devient chaque jour plus difficile à parcourir. Elles sont nombreuses les personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur ».C'est en substance, la teneur de la lettre du Pape François au président de la Conférence épiscopale de Madagascar, Mgr Marie-Fabien Raharilamboniaina.

Fihavanana marina

Le représentant de la Conférence des Évêques de partager la foi du Saint-Père en défendant la cause des pauvres et des opprimés en lisant le message de la Conférence épiscopale. Il a prêché le « Fihavanana marina sans hypocrisie et la nécessité de nous réconcilier avec la nature et avec nous-mêmes ». Et ce, face à « l'environnement plein de corruption dans lequel nous vivons ». Pour Mgr Marie-Fabien Raharilamboniaina « c'est l'esprit de l'eucharistie qui doit dicter notre conscience ».

%

Dirigeants

« J'ai confiance en votre sagesse, vous, dirigeants », a déclaré l'Archevêque d'Antsiranana, Mgr Benjamin Ramaroson. En se tournant vers le Premier ministre Christian Ntsay et le président de l'Assemblée nationale, Justin Tokely qui ont assisté hier à la messe de clôture du Congrès eucharistique au « Kianjasoa Mitabe » d'Antsiranana. « J'ai foi en votre disponibilité », a-t-il renchéri, dans un frangasy. « C'est notre façon de parler dans le Nord », a-t-il fait remarquer. Avant de signifier que « le Congrès eucharistique n'était ni un voyage d'études ni un voyage touristique ».

Tso-drano

Le Nonce Apostolique, Tomasz Grysa a également alterné le français et le malgache pour souligner « le grand témoignage de foi et la profonde dévotion au cours de cette intense semaine de prière et d'adoration ». Le représentant du Vatican à Madagascar de donner urbi et orbi le « tso-drano » en malgache. Avant de dire « amen », un terme commun à toutes les langues qui signifie ainsi soit-il.