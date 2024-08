Madagascar: « Sekoly Telma » - Construction de sept nouveaux préscolaires dans le Vakinankaratra

La région du Vakinankaratra a bénéficié de sept nouveaux préscolaires grâce à la fondation Axian et ses partenaires.

L'éducation de la petite enfance, un levier clé pour promouvoir le bien-être et la réussite scolaire des enfants. C'est dans ce sens que le programme « Sekoly Telma« , financé par l'opérateur Telma du groupe Axian, la fondation Axian, en partenariat avec les associations Kilo Zaza Malagasy (KOZAMA) et Action Éducation, a financé la construction de sept nouveaux préscolaires dans la région du Vakinankaratra.

L'ouverture de ces établissements au sein des Écoles Primaires Publiques (EPP) permet d'offrir un environnement d'apprentissage sécurisé et stimulant, répondant aux normes imposées par le ministère de l'Education nationale (MEN). Le préscolaire s'apparente au socle du développement cérébral, cognitif, moteur et socio-émotionnel de l'enfant et contribue grandement à son éveil.

Infrastructures

Deux nouvelles salles de classe, un bloc sanitaire à trois compartiments et une aire de jeux ont été construits à l'EPP d'Amboronomby. Les établissements d'Ambohitarabe, Ambohijafy Nord, Andrangy, Verezambola, Ampandrotrarana et Antanamanjaka bénéficient également de bâtiments modernes comprenant des salles de classe, des blocs sanitaires et des aires de jeux adaptés. Ces infrastructures visent à améliorer les conditions d'apprentissage et à offrir à chaque enfant un cadre propice à son développement. Cette collaboration fructueuse entre la fondation Axian, KOZAMA et Action Éducation inclut aussi la formation continue des éducateurs, l'amélioration des pratiques pédagogiques, ainsi que l'équipement en matériel éducatif adapté.

%

Résultats

Depuis 2016, KOZAMA a collaboré avec la fondation Axian pour la construction de 32 préscolaires au sein des EPP dont 9 à Antsirabe. Son expertise combinée aux efforts de la fondation Axian et au financement de l'opérateur Telma a permis de transformer durablement les conditions d'apprentissage, le taux de rétention scolaire et les compétences acquises par les enfants.

Le premier partenariat de la fondation Axian avec Action Éducation initié cette année a déjà permis la construction de deux nouveaux préscolaires grâce à la mutualisation du financement de l'opérateur Telma et de l'association co-financeur du projet. La fondation Axian en tant que catalyseur de changement s'investit pleinement dans l'édification d'un avenir éducatif prometteur pour Madagascar. Le programme « Sekoly Telma » au cœur de cette mission a permis de scolariser plus de 31 000 enfants dans 168 EPP jusqu'à ce jour.