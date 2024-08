Soudan: Guerre au pays - De plus en plus de drones de combat déployés dans le conflit

Au Soudan, la situation est encore loin de la désescalade. Alors que les discussions à Genève n'ont pas abouti à un cessez-le-feu, l'utilisation de drones s'étend plus profondément dans le pays, touchant des zones jusque-là épargnées par le conflit qui a commencé en avril 2023. Ce sont les conclusions d'un rapport d'Acled, une organisation non gouvernementale spécialisée dans la collecte, l'analyse et la cartographie de données sur les conflits, une étude publiée le vendredi 23 août.

Depuis le début de la guerre, de plus en plus de drones de combat sont déployés au Soudan. Au total, 280 frappes ont été conduites par l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, selon l'ONG Acled (Armed Conflict Location and Event Data) et 98% d'entre elles ont visé l'État de Khartoum.

Créer un « sentiment de menace constante »

De l'autre côte, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) menées par Hemedti, ont mené au moins dix frappes de drones. Des chiffres qui pourraient être revus à la hausse selon l'ONG;

Pour l'armée soudanaise, ces drones soutiennent les opérations militaires sur le terrain, alors que les FSR utilisent des drones dans des zones jusque-là considérées comme sûres et qui ne sont pas en première ligne, comme l'État du Nil. « Ces frappes visent à créer un sentiment de menace constante, obligeant l'armée soudanaise à étendre ses défenses, affaiblissant ainsi sa capacité globale à supporter des attaques prolongées », indique le rapport.

%

« Nous combattrons pendant 100 ans »

En seize mois de guerre, Acled a recensé plus de 7 200 événements de violence politique et plus de 2 000 morts dans tout le pays - les zones les plus touchées étant Karthoum et le Darfour-Nord.

La guerre civile qui fait rage au Soudan depuis avril 2023 est donc encore loin de s'arrêter. Alors que des pourparlers se tenaient à Genève ces derniers jours, le général al-Burhane, chef de l'armée et dirigeant de facto du pays, a déclaré samedi 24 août : « Nous n'irons pas à Genève (...), nous combattrons pendant 100 ans ».