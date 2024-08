Nigeria: Le coût du nouvel avion présidentiel crée la polémique en pleine crise économique

De nombreux Nigérians ont réagi avec indignation après l'achat d'un nouvel avion pour le président Bola Tinubu. Cette acquisition de 100 millions de dollars, selon les médias locaux, suscite des critiques à l'encontre d'un gouvernement que beaucoup considèrent comme détaché des citoyens en difficulté. Le pays traverse sa pire crise économique depuis des décennies.

L'Airbus A330 de la présidence nigériane s'est posé il y a une semaine en France pour un bref séjour de travail du président de la République du Nigeria, Bola Tinubu, dans l'Hexagone. Ce fut surtout l'occasion pour les Nigérians d'avoir un premier aperçu de l'appareil flambant neuf sur le tarmac de Nice, ce qui a suscité une envolée de critiques. Beaucoup perçoivent l'avion comme la dernière d'une série d'acquisitions extravagantes du gouvernement.

L'ancien ministre de l'Éducation, Oby Ezekwesili, a décrit le nouveau jet comme un symbole de « l'imprudence fiscale et de la malhonnêteté » de l'administration nigériane depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Le porte-parole de la présidence a déclaré de son côté que l'appareil avait été acheté sur recommandation du comité de sécurité du Sénat, et qu'il s'agissait d'une bonne affaire, « achetée bien en dessous du prix du marché ».

Le Nigeria subit sa pire crise économique depuis les années 1990, avec une inflation à son plus haut niveau depuis près de trois décennies et plus de 40% de la population sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.