Togo: 'Ce sont des choses qui arrivent'

Le chef de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, s'est exprimé dimanche devant ses sympathisants sur les récentes secousses internes au sein de son parti, notamment la nomination inattendue de Koamy Gblèkpo Gomado, un cadre de l'ANC, au sein du gouvernement.

Cette nouvelle a suscité la déception de l'opposant qui n'a pas caché son désarroi. « Avec notre expérience, nous savons que ce sont des choses qui arrivent. Mais j'ai été très surpris de constater que M. Gomado faisait partie du gouvernement », a confié Jean-Pierre Fabre.

Il a accusé M. Gomado d'avoir fait fausse route et de rassurer que la majorité des cadres de l'ANC sont des hommes et des femmes de conviction. Le patron de l'ANC a confirmé l'exclusion de M. Gomado. 'La sanction va tomber dans les jours à Cenir'. Cette déclaration ferme marque la volonté du président de l'ANC de maintenir la discipline et l'unité au sein de son parti, tout en rappelant que la lutte pour le changement ne s'arrête pas aux départs individuels. Pour l'ANC, l'engagement et la fidélité aux idéaux du parti restent des valeurs non négociables, et la direction entend bien poursuivre son action malgré les défis.