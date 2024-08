Burkina Faso: Exposition photographique - La Russie dévoile ses nouvelles régions

L'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso en collaboration avec la Maison russe a organisé une exposition photographique sur ses nouvelles régions, le vendredi 23 août 2024, à Ouagadougou. L'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina veut montrer les nouvelles régions de la Russie à la population burkinabè. Dans cette optique, elle a, en partenariat avec la Maison russe organisé une exposition photographique, le vendredi 23 août 2024, à

la médiathèque municipale de Ouagadougou.

L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov, a expliqué l'importance de ces nouvelles régions dans l'histoire contemporaine de son pays. « Depuis le 30 septembre 2022, à la suite des référendums tenus dans ces régions, Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhya font désormais partie intégrante de la Fédération de Russie », a-t-il souligné.

Le diplomate a ensuite confié que l'objectif de cette exposition est de montrer au monde, et en particulier au Burkina Faso, le visage de ces régions à travers des portraits et scènes de vie capturés par des photographes russes. « Les habitants de ces régions ont exprimé leur volonté de rejoindre la Russie dans l'espoir d'améliorer leur qualité de vie. Et, c'est ce que nous nous engageons à réaliser », a précisé, Igor Martynov.

En effet, a poursuivi le diplomate russe, plus de 1,26 trillion de roubles ont été mobilisés en 2023 pour soutenir le développement des infrastructures et améliorer les conditions de vie dans ces régions, grâce à l'implication de 26 entreprises publiques et 82 régions de la Russie. A son avis, ce programme de reconstruction et de développement devrait se poursuivre avec des investissements massifs prévus jusqu'en 2030.

%

Selon Igor Martynov, la Russie est fermement engagée à créer des conditions de vie décentes pour les populations locales tout en boostant la production économique. « Cette exposition photographique reflète non seulement la beauté et la résilience des habitants de ces régions, mais aussi les efforts entrepris pour transformer ces territoires en véritable pôles de développement», a-t-il argué.

Au-delà de l'aspect historique, cette exposition se veut également un vecteur de rapprochement culturel entre la Russie et le Burkina Faso, a laissé entendre l'ambassadeur Martynov. « Cette initiative témoigne de la volonté de la Russie de partager non seulement son histoire, mais aussi ses aspirations futures avec le monde, et particulièrement avec ses partenaires africains », a-t-il conclu.