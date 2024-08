Ile Maurice: Et Tavish créa des portraits de Shiva

Sa réalisation sur place du portrait du dieu Shiva pendant la nuit à Ganga Talao, à l'occasion du Shravan Maas, a conquis le coeur de beaucoup de Mauriciens. Mais son art est, au-delà de la passion, un acte de dévotion et d'amour, confie Tavish Sookoo. Âgé de 18 ans seulement, cet habitant de Phoenix, élève en Grade 11 au Lycée Mauricien, a toujours été fasciné par l'art depuis l'enfance.

«J' aimais dessiner et le premier dessin que j' ai fait était celui du dieu Shiva. Depuis, j'ai étudié tout ce que je pouvais sur lui et j'ai continué à faire des portraits. Je trouvais cela paisible et thérapeutique.» Afin de cultiver son talent, Tavish Sookoo a pu compter sur le soutien de ses parents, de son frère et de ses amis.

Ses oeuvres d'art, il les réalise dans un coin spécial de sa chambre, utilisant de la peinture acrylique pour concrétiser ses inspirations sur des toiles qu'il collectionne sur ses étagères. «Lorsque je dessine le dieu Shiva, cela me ramène sur la voie de la spiritualité. Je dessine de manière à lui signifier qu'il est important pour moi et que je l'aime.» À l'occasion du Masik Shivaratri en juillet de l'année dernière, Tavish Sookoo a décidé de faire sa première oeuvre en live. «Cette expérience m'a paru très spéciale et depuis, chaque année pour Masik Shivratri, je peins une oeuvre en live.» Fidèle à sa décision, cette année encore, l'adolescent a exprimé sa dévotion et sa créativité par une toile exécutée à Ganga Talao.

Mais au-delà de la passion, c'est surtout la patience qui est nécessaire pour réaliser ces tableaux.«Cela peut prendre une ou même deux semaines pour réaliser une oeuvre parfaite, car je mets beaucoup d' effort et d' amour dans ce que je fais. Le matériel coûtent cher aussi et il est parfois difficile de gérer à la fois les études et le dessin, mais à la fin j'y parviens.»

Ses oeuvres sont disponibles sur commande, les prix variant en fonction de la taille du dessin et des matériaux utilisés. «J' ai choisi l' art comme matière d' études et je souhaite poursuivre dans cette voie à l'université. J'aimerais devenir professeur d'art et artiste dont les oeuvres sont reconnues partout.» Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tavish est sur la bonne voie.