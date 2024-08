Cote d'Ivoire: Tourisme - La première édition d'« Évasion Ivoire » débute demain

Faire la promotion de la Côte d'Ivoire en soutenant la culture et le tourisme. Voilà l'objectif du concept « Évasion Ivoire » dont la première édition se déroulera sur 4 sites à Abidjan, du 23 au 25 août.

Selon Simplice Amany, Ceo de l'agence Tomorrow Group, initiateur de l'événement, le lancement officiel de ce rendez-vous touristique se fera à Bbr. Un atelier B to B, un networking et du divertissement sont au programme.

Plusieurs personnalités, dont des ambassadeurs de pays africains et européens, sont annoncées. « Le samedi 24 août, à la plage de Grand-Bassam, sera une journée de visite touristique, culturelle et d'animation musicale. Le lendemain, nous commencerons par un Brunch party à la maison d'AKoula et chuterons à Caia Beach », a-t-il expliqué.

Il lance un appel à d'éventuels partenaires, aux institutions et à l'État de Côte d'Ivoire de bien vouloir l'épauler. Car, selon lui, l'ambition est grande et inspirante. « Nous allons hisser le drapeau ivoirien le plus haut possible sur le plan international », a-t-il affirmé.