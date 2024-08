Afrique: C1 / 1er tour préliminaire / Manche retour (17h00) - USM-AS PSI - L'USM en terrain conquis

S'ils veulent croiser le MC Alger au second tour, les Bleus ne doivent pas prendre l'adversaire à la légère mais affronter l'équipe de N'Djamena en faisant abstraction du match aller.

Vainqueur hors de ses bases face à l'AS PSI du Tchad (0-1), dans le cadre de son entrée en lice continentale, le 1er tour de la C1, les Bleus devront à présent finir le travail cet après-midi à Radès vers le coup de 17h00. Jour de manche retour du 1er tour préliminaire donc pour des Usémistes qui évolueraient sur du velours quoiqu'il ne faille pas vendre la peau de l'ours...

En coach averti donc, Mohamed Sahli sait pertinemment que si la moitié du chemin a été parcourue à Yaoundé (lieu du déroulement du match aller), le plus dur reste à faire, soit ne pas se faire surprendre, ne pas prendre l'adversaire à la légère et évoluer comme si le passage au tour suivant dépendait d'une victoire et rien que la victoire en terre tunisienne. Ce faisant, si l'on rembobine ponctuellement, l'on rappelle qu'en dépit d'un voyage épuisant à l'aller, les gars du Ribat ont plus que tenu le coup physiquement.

Ce qui dénote assurément une fraîcheur à toute épreuve, fruit d'une préparation rondement menée. Et à présent, les coéquipiers du buteur ivoirien de l'aller, Fabrice Zeguei, devront s'atteler à confirmer leur bonne entame de saison en signant leur seconde victoire de rang.

Les Bleus ont toujours su se réinventer et compenser les départs d'intersaison pour tenir leur rang en fin de compte.

Et ceci est en passe d'être vérifié et confirmé, surtout quand on compte dans ses rangs des éléments de la trempe de Mahmoud Ghorbel, Aymen Harzi, Chiheb Jebali et Moses Orkuma, aux côtés des Malek Miladi, Fourat Soltani, Moez Hadj Ali, Ahmed Jafeli et autre Iyed Haj Khelifa. Encore un effort donc et l'USM verra le second tour, un stade de l'épreuve où les Bleus croiseraient le MC Alger, le Mouloudia ayant validé son passage au 2e tour après avoir disposé des Libériens de Watanga FC (2-0).