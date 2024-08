Tunisie: Le tourisme à l'ère du numérique

En ces moments de clôture de la saison estivale, synonyme de fin de haute saison touristique, les temps sont au bilan, aux perspectives et même aux préparatifs de la saison d'après.

Pour ce qui est du bilan, il s'avère déjà, à la fois, positif et prometteur si l'on se réfère à l'augmentation du nombre de touristes en général, et plus particulièrement des Algériens avec 17% de plus par rapport à la même période l'année dernière.

D'ailleurs, depuis le début de cette année, la saison touristique s'annonçait déjà sous les meilleurs auspices. En témoigne le classement établi par l'Observatoire des vacances d'Orchestra pour les entreprises du voyage concernant les perspectives touristiques de 2024, qui place la Tunisie dans le top 10 des destinations préférées des touristes français pour la saison 2024.

Ce qui laisse entendre que selon le plan des projections officielles, la Tunisie ambitionne d'accueillir au cours de l'année 2024 pas moins de 10 millions de touristes, comme l'avait précisé le directeur des études et de la coopération internationale à l'Office national du tourisme tunisien (Ontt)

Plus récemment encore, le ministre du Tourisme a dévoilé les grands axes du plan de communication numérique destiné à impulser davantage le secteur touristique pour la période triennale allant de 2025 à 2027 grâce à la transition numérique et à l'analyse des données.

Basé sur le recours aux techniques d'analyse des données, il s'agit d'un projet, qualifié déjà d'ambitieux, en vue de renforcer la visibilité de la Tunisie en tant que destination touristique à l'échelle internationale, et ce en consolidant la présence numérique du pays dans les différentes plateformes mondiales.

Ce même projet repose, plus particulièrement, sur l'usage des techniques d'analyse de données dans le but de mieux saisir les orientations et les autres tendances du marché avec une plus grande précision sur les attentes des visiteurs, l'objectif final étant de peaufiner les stratégies de marketing.

Placé dans une optique de modernisation pour épouser les innovations en la matière, le plan mise sur l'adaptation des méthodes de promotion touristique en vue d'une meilleure homogénéité avec la stratégie nationale pour un tourisme durable à l'horizon 2035.

Le plan prévoit, par ailleurs, la tenue de manifestations à caractère numérique et novateur dont, à titre d'exemple, l'organisation de la première édition des prix de la Tunisie pour les créateurs de contenu. En bref, les spécialistes du secteur se réjouissent déjà que les décideurs adhèrent et épousent les nouvelles technologies afin d'aboutir à de meilleurs résultats dans un esprit moderniste et futuriste.