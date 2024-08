Afrique: Attaque terroriste de Barsalogho - Le gouvernement au chevet des blessés

Une équipe gouvernementale s'est rendue, hier dimanche 25 août 2024, au chevet des blessés de l'attaque terroriste de Barsalogho.

Les blessés de l'attaque terroriste de Barsalogho ont reçu, le soutien et le réconfort de la Nation. Cibles des terroristes, le samedi 24 août dernier, une équipe gouvernementale composée des ministres en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, de la sécurité, Mahamoudou Sana, de la santé, Lucien Kargougou et de l'action humanitaire, Nandy Somé avec le chef d'Etat-major de l'armée est allée leur apporter soutien et réconfort au Centre hospitalier régional (CHR) de Kaya, le dimanche 25 août .

« C'est un message de réconfort, de soutien et aussi de compassion à tous les blessés civils comme combattants de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Barsalogho. Un message de soutien et de reconnaissance également à l'ensemble du corps médical, des agents de santé mobilisés dès les premiers moments pour assurer une prise en charge adéquate des blessés afin de pouvoir sauver des vies.

Comme le chef de l'Etat l'a dit, c'est le vrai visage du terrorisme. Des hordes de criminels qui ont juré notre affaiblissement et notre asservissement par la terreur et comme vous le voyez, la plupart des victimes sont des civils innocents, des femmes, des enfants des personnes âgées sans distinction. Et, on sent véritablement que c'était l'objectif affiché de pouvoir faire le maximum de victimes civils », a déclaré le ministre d'Etat, porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il a traduit ses remerciements au corps médical qui s'est mobilisé pour la prise en charge des blessés. « Nous voyons que les équipes médicales sont à pied d'oeuvre pour prendre en charge de façon gratuite tous les blessés gardés ici ou transférés à Ouagadougou pour une prise en charge plus optimale. Plus que jamais, le peuple burkinabè, les dignes fils doivent rester unis autour de nos FDS pour faire échec au dessein funeste de ces hordes de terroristes qui sont manipulés avec pour seul objectif d'affaiblir notre pays. Mais, nous avons pour ferme conviction que nous allons faire échec à ce dessein funeste », a insisté, le porte-parole du gouvernement.

Couchés dans leur lit d'hospitalisation, la plupart des blessés sont pris en charge au CHR de Kaya, d'autres évacués à Ouagadougou.

Le Directeur régional (DR) de la santé du Centre-Nord, Dr Mohamed Poda a fait savoir que des dispositions ont été prises pour une meilleure prise en charge des victimes.

« Nous avons mis en place, un dispositif à Barsalogho pour assurer la prise en charge, les évacuations, le triage des malades. Nous avons aussi mis en place un dispositif au CHR de Kaya pour assurer la prise en charge gratuite de tous les malades, la réalisation des examens complémentaires, mais aussi l'évacuation des malades urgents à Ouagadougou », a confié, le DR de la santé du Centre-Nord.

Recouvrir la santé dans les meilleurs délais

Encore sous le choc, selon les victimes, les terroristes ont fait irruption dans la localité pendant que les populations étaient en plein travaux communautaires. Et, ils ont ouvert le feu sur les enfants, femmes, personnes âgées...« Il y'a eu une riposte, un soutien des vecteurs aériens. Malheureusement, nous avons enregistrés plusieurs blessés et des tombés côtés civils, FDS et VDP. Nous allons apporter cette riposte pour que l'ennemi sache que plus jamais, nous n'allons accepter de telles barbaries sur notre territoire », a insisté, le ministre de la sécurité, Mahamadou Sana.

Il a poursuivi en disant : « en tout état de cause, nous tenons à rassurer le peuple burkinabè que nous sommes engagés. Et, sur cette voie d'engagement, nous restons fermes pour la protection du peuple burkinabè et de ses biens.

Au-delà de l'aspect militaire, toute l'assistance humanitaire a été apportée afin que cette population victime de cette attaque lâche et barbare recouvre la santé dans les meilleurs délais ». Pour la prise en charge des blessés, le gouvernement prend entièrement en charge les soins. Une équipe de psychologues est également déployée pour la prise en charge des traumatismes.