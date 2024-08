Burkina Faso: Journée de l'excellence scolaire - Les meilleurs élèves et enseignants honorés

Le ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a rendu hommage aux meilleurs élèves des examens scolaires ainsi qu'aux enseignants qui se sont illustrés par la qualité de leur travail durant l'année académique 2023-2024. C'était le vendredi 23 août 2024, à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie dénommée : «Journée de l'excellence scolaire », présidée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le ministère de l'Enseigne-ment de base, de l'Alpha-bétisation et de la Promotion des langues nationales poursuit ses efforts de promotion de l'excellence scolaire en vue d'apporter sa contribution au développement du Burkina. A cet effet, le ministère organise chaque année, une Journée de l'excellence scolaire. Cette année, la cérémonie a eu lieu, le vendredi 23 août 2024, à Ouagadougou sous la présidence du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Placée sur le thème : « Engagement citoyen et excellence scolaire, bâtir les leaders de demain », la Journée a permis de célébrer le mérite des meilleurs élèves ayant réussi à leurs examens de fin d'année (CEP, BEPC, CAP, BAC) et des enseignants qui se sont illustrés par la qualité de leur travail durant l'année académique 2023-2024.

Ainsi, les élèves lauréats ont reçu des prix composés, entre autres, d'attestations, d'ordinateurs portables, des bourses d'études et des sommes d'argent allant de

100 000 à 350 000 F CFA. Quant aux enseignants, au nombre de 26 issus des 13 régions du pays (13 enseignants du primaire et 13 enseignants du post-primaire), ils reçoivent chacun, une attestation, une motocyclette, un ordinateur portable et la somme de 250 000 F CFA. En sus, les deux super-enseignants, Basolma Bayili du primaire et Pierre Tiendrebeogo du post-primaire ont reçu chacun, 5 millions F CFA et une villa de type F3.

Au cours de la cérémonie, le Président du Faso a félicité les lauréats pour leur courage et leur abnégation au travail. Aux élèves, le chef de l'Etat leur a demandé de continuer à cultiver l'excellence afin d'inciter leurs camarades à emboiter leurs pas. « C'est une émulation saine que vous êtes en train d'inculquer à vos camarades et nous leur souhaitons aussi bonne chance, beaucoup de courage à tous », a-t-il soutenu. Aux lauréats qui ont connu les effets du terrorisme, a-t-il poursuivi, faites l'effort de rester auprès de vos camarades. « Faites en sorte d'être solidaire envers eux, d'être des Burkinabè intègres, d'être des hommes de valeur », a-t-il insisté.

Assurer la relève

Le capitaine Traoré leur a en outre invité à soutenir leurs parents. A ce propos, il a relevé que la société burkinabè est bâtie sur des valeurs. «Vous devez faire un minimum de travail pour vos parents. J'ai lavé les marmites de ma mère. J'ai puisé l'eau pour elle. J'ai vendu ses beignets. Mes camarades se moquaient de moi parce que c'étaient des travaux féminins. Mais, cela ne m'a pas empêché d'être premier de ma classe et d'être ce que je suis », a-t-il indiqué. Au sein des écoles, le chef de l'Etat a demandé aux élèves de maintenir l'hygiène.

« Soyez toujours propre, plantez autant d'arbres », a-t-il soutenu. Puis d'appeler les encadreurs à poursuivre le combat, celui d'inculquer le savoir et des valeurs aux élèves pour qu'ils soient de bons citoyens de demain et qu'ils assurent la relève. Le chef de l'Etat a en outre assuré que lorsque la fièvre de la guerre va baisser et les dépenses militaires sont maitrisées, le gouvernement investira dans certains domaines clés. Il s'agit, a-t-il cité, les forces de défense et de sécurité intérieure, le monde enseignant, le secteur de la santé et le domaine de l'agriculture. La Journée de l'excellence scolaire a été parrainée par le président de la fondation Bank of Africa, Lassina Diawara, le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, le notaire, maître Soumaila Dakyo.

Le représentant des parrains, M. Diawara a encou-ragé les enseignants à « allumer dans les cerveaux de la jeune génération ,l'étincelle du savoir, du savoir-faire et du savoir être ». « Vous avez fait preuve de résilience exemplaire dans les zones à fort défi sécuritaire. Vous êtes des modèles pour vos élèves », a-t-il déclaré. Aux élèves, le porte-parole des parrains a précisé que l'excellence n'est pas une fin en soi, mais un chemin qu'ils doivent continuer à parcourir avec détermination et humilité. Un message qui est bien cerné par les lauréats. « Nous nous engageons à travailler dur, à rester fidèles à nos valeurs et à être des leaders de demain», a confié le représentant des lauréats, Malick Nezien.

Pour l'intérêt qu'ils portent à l'éducation, le représentant des élèves a remercié le chef de l'Etat, le ministre en charge de l'éducation nationale et les trois co-parrains de la cérémonie. « A l'image des parrains, nous nous engageons à travailler inlassablement et à être des leaders de demain », a-t-il assuré. A ce propos, le lauréat Youssoufou Ouédraogo aspire être docteur en droit pour enseigner à l'université.

Elève handicapé visuel au lycée mixte d'Accart-ville, il est classé deuxième au niveau national pour le prix spécial personne handicapée visuelle avec une moyenne de 15,13 au baccalauréat série A4. Lors de la célébration de la Journée de l'excellence scolaire 2024 au Burkina Faso, présidée par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l'Education de la République du Mali, Dr Amadou Sy Savané a été fait chevalier de l'ordre des palmes académiques.