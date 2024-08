Tunisie: Campagne de sensibilisation au profit des femmes rurales - Le travail décent, un attribut socioéconomique

En Tunisie, 32% des femmes tunisiennes vivent en milieu rural et représentent 70% de la main-d'oeuvre agricole, mais elles sont payées environ 50% de moins que les hommes et ont un accès très limité à la protection sociale. De nombreuses femmes sont des travailleuses journalières ou saisonnières travaillant dans de grandes exploitations, souvent pour différents employeurs. Que ce soit sur le plan numéraire, sécuritaire ou même climatique, les femmes opérant dans le secteur agricole en Tunisie nécessitent aujourd'hui une grande attention pour l'amélioration et l'optimisation de leurs conditions.

Un été bien chargé

C'est dans ce cadre qu'une campagne de sensibilisation s'est tenue, durant les mois de juillet et août, pour la promotion de l'autonomisation économique des femmes rurales et de leurs employeurs dans les gouvernorats de Jendouba et de Kairouan. Des ateliers ont été organisés par ONU Femmes, dans le cadre du programme conjoint sur l'accélération des progrès vers l'autonomisation économique des femmes rurales (JP Rwee), en partenariat avec la FAO (Organisation pour alimentation et l'agriculture), le PAM (Programme alimentaire mondial), le Fida (Fonds international de développement agricole) et ONU Femmes. Ces ateliers visaient à sensibiliser les participantes aux principes du travail décent et de leur autonomisation économique, et de sortir avec des recommandations pratiques émanant des bénéficiaires elles-mêmes.

Les ateliers ont été conçus pour favoriser l'interaction entre les participantes et leurs employeurs. Des discussions, des exercices pratiques, des études de cas ont été intégrés pour encourager les échanges d'expériences et la coconstruction des connaissances. Les participantes ont été encouragées à s'impliquer activement dans les différentes activités proposées et de développer leurs connaissances en matière de travail décent. Cette approche a été adoptée pour garantir que les ateliers ne soient pas seulement des sessions de formation théorique, mais qu'ils apportent une réelle valeur ajoutée aux participantes, en leur fournissant des outils pratiques et en renforçant leur capacité à appliquer les principes du travail décent dans leurs contextes spécifiques.

Recommandations

En fait, les recommandations formulées incluent des stratégies pour améliorer l'accès aux marchés, promouvoir l'égalité des genres, renforcer les compétences professionnelles, faciliter l'accès aux services financiers et alléger la charge de travail domestique. En outre, des actions spécifiques pour lutter contre les effets du changement climatique, améliorer les infrastructures de transport et promouvoir la gestion durable des ressources naturelles ont été identifiées comme essentielles pour soutenir l'autonomisation des femmes rurales.

Afin de créer un message puissant et authentique, un spot de sensibilisation a été conçu à ce sujet, reflétant les voix des participantes aux ateliers et celles qui sont directement concernées. Le spot est le fruit de discussions approfondies lors des rencontres avec les femmes rurales dont les expériences et les perspectives ont façonné chaque mot et chaque image. Ce spot a été conçu pour toucher un large public, non seulement à travers des plateformes numériques, mais aussi via les médias traditionnels. L'objectif est d'atteindre un maximum de personnes et de provoquer une prise de conscience collective. Cette campagne est un pas important vers l'amélioration des conditions de travail et de vie des femmes rurales travaillant dans le secteur agricole en Tunisie. Il est impératif que les recommandations proposées soient mises en oeuvre avec le soutien du gouvernement, des organisations de la société civile et du secteur privé.