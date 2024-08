Algérie: Présidentielle - La campagne électorale bat son plein et gagne en intensité et en sérénité

Alger — La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, bat son plein et gagne en intensité et en sérénité, relèvent lundi les titres de la presse nationale qui continuent d'assurer une large couverture des trois candidats et leurs représentants à travers le territoire national.

Sous le titre "Intensité et sérénité", le quotidien Horizons a écrit dans son commentaire, que "la campagne électorale, marquée par la succession des meetings et des rencontres de proximité des candidats en lice et leurs représentants, tend à gagner en intensité", soulignant que "force est de constater qu'aucun dérapage, ni dérive, aussi insignifiants soient-ils, n'ont été enregistrés pendant les 11 premiers jours de la campagne".

"A la sérénité qui marque son déroulement, est venue s'ajouter l'adhésion citoyenne qui se rapproche de plus en plus de l'événement sous diverses formes", a commenté le journal, estimant qu'il s'agit d'un "constat qui augure d'une fin de campagne très animée, mais dont l'enjeu ne se fera pas au détriment de la sérénité et du respect des règles du jeu électoral".

Dans le même registre, El Moudjahid a écrit dans son commentaire intitulé "Le réel et le virtuel": "loin d'être le fruit du hasard, la sérénité, la transparence et la quiétude qui ont caractérisé la campagne électorale sont à inscrire dans cette stratégie globale de réhabilitation et de consolidation des institutions de la République".

Poursuivant son commentaire, le journal ajoute que l'"on ne peut occulter, dans cette belle empoignade électorale, le rôle efficace des services de sécurité, tous corps confondus, de l'Armée nationale populaire et de la justice, engagés totalement et qui veillent discrètement au respect de ces règles et à la réussite de cette Présidentielle".

La même publication conclut que "trois candidats, représentants trois forces différentes, se donnent la réplique, à travers des programmes (...) différents, mais avec un objectif commun : la défense de l'unité et de la souveraineté nationales".

Pour El Watan, "il reste encore 10 jours aux trois candidats et leurs soutiens pour convaincre", soulignant à cet égard, que "la compétition n'est pas encore terminée".

L'écho d'Algérie a également titré sur "la campagne qui bat son plein", estimant dans son commentaire que "les candidats sont unanimes face aux enjeu actuels". Le journal a constaté aussi que le dénominateur commun des candidats consiste en "la préservation de l'unité nationale".

Il en est de même pour le quotidien L'Expression qui a constaté que "la campagne électorale se déroule dans la sérénité la plus totale, prend des couleurs et s'anime un peu plus chaque jour".

Le même journal est revenu en détail sur les sorties des trois candidats sur le terrain, rapportant que le candidat du Front des forces socialistes, Youcef Aouchiche, a promis, s'il est élu, "la création d'un secrétariat d'Etat pour les Algériens établis à l'étranger", s'engageant aussi à "préserver le caractère social de l'Etat algérien à travers notamment la révision de la politique des transferts sociaux et la rationalisation de la dépense publique".

L'Expression a assuré une large couverture de la sortie à Oran du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, relevant que "17.000 personnes sont venues de 11 wilayas de l'Ouest du pays et lui ont exprimé leur soutien pour un second mandat", décrivant "une ambiance magique, une démonstration de force qui montre, encore une fois, l'ampleur de l'adhésion populaire".

La publication note aussi que "les engagements du second mandat donnent le ton à l'exceptionnelle ambition de M. Abdelmadjid Tebboune", faisant observer que "l'allocation chômage, la création d'emplois, la dynamique économique future et autres annonces faites, hier, à Oran témoignent d'un optimisme pour une nouvelle Algérie qui ne vivra plus sur la rente pétrolière, qui donnera à la jeunesse sa juste part dans l'édification du pays, qui ouvrira des perspectives radieuses pour l'ensemble de la communauté nationale".

Par ailleurs, l'Expression a rapporté que le candidat du Mouvement de la société pour la paix, Abdelaali Hassani Cherif, "a dévoilé son intention de reconvertir le fonds de la zakat en une banque de zakat totalement impliquée dans le financement des primes de solidarité envers les différentes catégories sociales défavorisées et fragiles".

Pour sa part, La voie d'Algérie a rapporté les propos des candidats en matière de politique sociale.

Le quotidien arabophone, Echaâb a titré sur "les programmes politiques à dimension sociale et économique", des trois candidats, lesquels, a-t-il noté, "promettent de lancer des projets de développement local, tout en mettant l'accent sur l'aspect social, tels que la réduction du chômage et la réalisation de grands projets immobiliers".

Pour El Khabar , "la compétition s'intensifie pour les trois candidats qui ont axé leurs discours sur la sécurité alimentaire, la poursuite du développement de l'économie, le pluralisme politique et une République basée sur les fondements de la justice et de l'égalité.

De son côté, Echorouk Al Yawmi a mis en exergue les priorités des candidats, citant notamment la révision du découpage électoral et les collectivités locales. La même publication a donné la parole à des experts qui ont estimé que l'adoption d'un nouveau découpage administratif et la promotion de certaines circonscriptions en wilayas et de villages en communes sont autant de défis sur lesquels les candidats doivent mettre le paquet.

Le quotidien El Massa a relevé que les trois candidats s'efforcent à "convaincre les électeurs par des chiffres et des actions concrètes", s'engageant à "créer une nouvelle classe politique jeune", à travers des "réformes profondes".