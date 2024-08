Sénégal: Performances des Lions - Jackson, Camara et Sangante ouvrent leurs compteurs-buts, Saivet décisif, Gana, Ndiaye et Sarr à la peine

Dakar — Les footballeurs sénégalais Nicolas Jackson, Lamine Camara et Arouna Sangante ont ouvert leur compteur-buts ce week-end avec leurs clubs respectifs, Chelsea (Angleterre), Monaco et Le Havre (France), Henri Saivet récidive, au moment où Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye (Everton) et Ismaila sarr (Crystal Palace) sont à la peine avec leurs clubs en Premier League.

En Premier League anglaise, l'international sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, titulaire pour la deuxième journée de suite, a inscrit, dimanche, son premier but de la saison à la 2e mn. Jackson est aussi passeur décisif sur le 2e but de Chelsea inscrit par Palmer. Son équipe a largement battu Wolverhampton, 6-2, dont un triplé de l'Anglais Noni Madueke.

Le Sénégalais avait inscrit la saison passée 18 buts et réalisé sept passes décisives en 46 matchs.

Son coéquipier en équipe nationale du Sénégal Pape Matar Sarr de Tottenham (Angleterre) a également connu un large succès (4-0) avec son équipe. Entré à la 67e mn lors de la réception de Everton de Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye, il a assisté au 3e et 4e but de son équipe. C'est sa première victoire de la saison.

Tout le contraire de Gana et Ndiaye qui démarrent mal la saison. Ils enregistrent une deuxième défaite en autant de match. Idrissa Gana Gueye, titulaire est sorti à la 90e mn, alors que Iliman Ndiaye est entré en cours de jeu à la 57e mn.

En Ligue 1 française

En inscrivant son premier but en Ligue 1 avec son nouveau club Monaco, le milieu de terrain Lamine Camara était en train de réaliser la belle entame de saison jusqu'à son expulsion à la 96emn pour cumul de cartons. C'est à la 80e mn qu'il a marqué le 2e but, lors de la victoire (2-0) de Monaco, contre Lyon où évolue, Moussa Niakhaté. Le défenseur sénégalais a joué la totalité de la rencontre.

A Le Havre, Arouna Sangante a inscrit le 2e but de son équipe contre Saint-Etienne. Sangante qui évoluait la saison passée en Ligue 2 avec Le Havre démarre bien sa saison en Ligue 1.

Buteur et sorti sur blessure lors de la première journée, Habib Diarra, capitaine de Strasbourg était titulaire lors de l'accueil de Rennes, nouveau club de Mikayil Faye. Officialisé, ce dimanche, le défenseur central de 20 ans, Faye ne figurait pas sur la liste des joueurs retenus pour cette journée.

En Ligue 2, Henri Saivet a inscrit son deuxième but de la saison avec Clermont qui a battu, 1-0, Troyes tandis que son compatriote Cheikh Sabaly a signé un doublé (1e mn et 30e mn) avec Metz, lors de la victoire, 3-1, contre Rodez.

En Liga espagnole, Pape Gueye a joué avec Villarreal, l'intégralité du match au bout duquel son équipe s'est imposée, 2-1, contre FC Séville, son ancien club.

En Serie A italienne, Boulaye Dia, rentré à la 60e mn, n'a pas pu éviter la défaite de son nouveau club, 1-2, contre Udinese.

La Saudi Pro League d'Arabie Saoudite a démarré ce week-end.

Al-Hilal du capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, récent vainqueur de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, s'est imposé, 3-0, Al-Akhdoud. Al-Ahli, club du gardien de but Edouard Mendy, a battu Al-Orubah, 2-0.

Al-Nassr de Sadio Mané, finaliste malheureux de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, a été tenu en échec, 1 but partout, par Al-Raed.