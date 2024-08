Gabon: Réseau Africain Scoutisme et Leadership - Soutien à l'Initiative du Culte de la Libération

À l'occasion de la Journée Nationale de la Libération, le 30 août prochain, notre pays s'apprête à commémorer un moment historique de son parcours, marqué par un renouveau de la liberté, de la démocratie, et de l'espoir pour l'ensemble de ses fils et filles.

Eugène-Boris Elibiyo, Président du Réseau Africain Scoutisme et Leadership, tient à exprimer, au nom du Réseau Africain Scoutisme et Leadership, ainsi qu'en son nom propre, leur profond soutien et leur vive appréciation pour l'initiative prise d'organiser le Culte de la Libération.

Cet événement, d'une importance symbolique et spirituelle majeure, vise à rendre grâce à Dieu pour la libération de notre pays, et à prier pour la Nation afin qu'elle continue à progresser sur la voie de la paix, de la justice et de l'unité.

La dimension spirituelle de cette célébration rappelle à chacun d'entre nous que la réussite de notre Nation repose sur un fondement solide de valeurs morales et de foi, essentielles pour guider nos actions et nos décisions en cette période cruciale. Ce culte, qui se déroulera le samedi 31 août à l'hémicycle du CESE de la Transition et le dimanche 1er septembre à la Paroisse Protestante d'Angondjé, est une occasion unique pour les chrétiens de l'Église Évangélique du Gabon, les membres du gouvernement, ainsi que les membres du CTRI, de se rassembler dans la prière et la réflexion.

En tant que Président du Réseau Africain Scoutisme et Leadership, je suis convaincu que cette initiative contribuera à renforcer l'unité nationale et à inspirer chacun de nous à poursuivre avec détermination l'oeuvre de reconstruction de notre pays. En priant pour la nation, nous affirmons notre engagement à oeuvrer ensemble pour un Gabon fort, libre, et prospère, sous la bienveillance divine.

Que ce culte de la libération soit une occasion de renouveler notre foi en Dieu et notre dévouement au service de notre patrie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Pasteur, l'expression de ma profonde considération.

Eugène-Boris ELIBIYO

Président du Réseau Africain Scoutisme et Leadership