Gabon: L'Honorable Pépecy Ogouliguendé condamne fermement la violence à Port-Gentil et appelle à l'unité nationale

Lors d'une récente intervention auprès des habitants de l'Ogooué Maritime, l'Honorable Pépecy Ogouliguendé, engagée dans la lutte contre la violence et pour la paix, a exprimé sa profonde préoccupation face aux récents incidents violents commis par des gangs dans la ville de Port-Gentil.

Une urgence collective

L'Honorable Ogouliguendé a condamné avec force les actes de violence perpétrés par des gangs sur des citoyens et commerçants de Port-Gentil. "Ces actes ont semé la peur et la psychose dans nos foyers, mettant en lumière un niveau d'insécurité inacceptable dans notre ville pétrolière et ses environs", a-t-elle déclaré.

Des actions concrètes pour la sécurité

Elle a salué la réponse rapide et décisive des Autorités de la Transition, qui ont mis en place des mesures sécuritaires strictes et des sanctions pour contenir la situation. "Je soutiens pleinement les actions en cours qui ont conduit à l'arrestation de plus de trente individus impliqués", a-t-elle affirmé.

Responsabilité collective et familiale

L'Honorable Ogouliguendé a également souligné l'importance de la responsabilité parentale et de la cohésion sociale. Rappelant son engagement antérieur avec l'ONG MALACHIE pour sensibiliser les jeunes dans les ghettos de Port-Gentil, elle a évoqué la détresse des jeunes plongés dans les addictions et le besoin urgent de solutions communautaires.

Un appel à l'unité et à la vigilance

L'Honorable Ogouliguendé a exhorté les habitants à rester vigilants et unis face à cette menace, tout en réitérant son soutien aux autorités locales et nationales. "Nous devons nous tenir aux côtés du Président de la Transition, S.E le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour restaurer la paix et la prospérité de notre ville", a-t-elle conclu.

Vers un avenir prospère et sécurisé

Avec un appel à l'unité et à l'action collective, l'Honorable Pépecy Ogouliguendé a réaffirmé son engagement envers la sécurité, la paix et le développement durable pour Port-Gentil et le Gabon.