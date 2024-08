Gabon: Le ministre Gilles Nembé à l'écoute des populations de la Lebombi-Leyou

Le Ministre des Mines, Gilles Nembé est allé à la rencontre des populations de la Lebombi-Leyou. Entre échanges et doléances, le membre du gouvernement de la transition a religieusement écouté ces différentes populations rencontrées, suite aux instructions reçues du Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, après sa Tournée Républicaine dans la Province du Haut-Ogooué, du mercredi 17 juillet 2024 au dimanche 21 juillet 2024.

Le ministre Gilles Nembé, en charge des Mines a poursuivi la tournée qu'il avait entreprise, du 30 Juillet au 04 Août. Les rencontres qu'il avait entamées avec les auxiliaires de commandement, par le Département de la Lekoko, depuis le village de Lekoko frontière, jusqu'à Bakoumba, ville et tous ses quartiers. Il avait ensuite sillonné les 1er et 2eme arrondissement de Moanda et ses environs.

Il a du vendredi 23 août 2024, en compagnie entre autres, du Délégué Spécial en charge de la gestion du Conseil départemental de la Lebombi Leyou, le Général Lekassa, sillonné les villages du Canton Mbéréssé-Minbilli. Ces rencontres ont pour but d'écouter les Auxiliaires de commandement et de remonter les difficultés rencontrées par eux et leurs administrés.

Les préoccupations exprimées concernent principalement :

%

· La disponibilité de l'eau potable et courante, notamment par la réparation en urgence des pompes publiques abîmées ;

· ⁠L'éclairage public et l'installation des lampadaires solaires, pour pallier les difficultés rencontrées avec le courant régulier et lutter contre l'insécurité ;

· L' amélioration de l'offre de soins aux villageois par la fourniture des médicaments et la construction d'un autre dispensaire du côté de Diangatebe, Lemagna ou Magnima, nonobstant la mise en service prochaine de l'hôpital départemental (ou communal) de Moanda ;

·La prise en compte des besoins en terme de classes pré-primaires du côté de Konda ;

·L'emploi des jeunes pour stopper l'exode rural qui fait disparaître les villages ;

· L'accélération des travaux routiers par la société adjudicataire, etc.

Ces rencontres visent à appuyer l'action gouvernementale en remontant les préoccupations quotidiennes des populations. Les populations rencontrées ont salué l'esprit d'écoute du ministre, qui lui, a promis transmettre les doléances recueillies aux plus hautes autorités, notamment, au président de la transition, chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.