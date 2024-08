Tunisie: Le chef de l'Etat visite la délégation de Sers et le gouvernorat de Siliana

Tunis — Le président de la République Kais Saïed a effectué, dimanche soir, une visite "non annoncée" dans le gouvernorat de Siliana, où il a rencontré un groupe de citoyens à l'avenue principale de la ville.

Il a, à cette occasion, écouté leurs préoccupations et attentes, en présence du gouverneur de Siliana et de plusieurs cadres. Plus tôt dans la soirée, le président Kais Saïed s'était rendu dans la délégation de Sers, dans le gouvernorat du Kef, où il a rencontré des habitants de la région. Le groupe de citoyens a exprimé au chef de l'Etat une série de revendications, lit-on dans un communiqué de la présidence.

"Les solutions ne peuvent être que collectives dans tous les secteurs et dans toutes les régions de la République", a lancé le président, assurant que la détermination est forte pour relever tous les défis. Et d'ajouter: le travail se poursuit pour réaliser la justice désirée et reconstruire les infrastructures publiques essentielles dont chaque citoyen a besoin".

Le Président a expliqué que de nombreux choix erronés faits depuis plus de trois décennies sont à l'origine de cette situation, soulignant que la solution réside dans le retour de l'État à son rôle social tout en poursuivant la lutte contre la corruption.