Afrique: Commerce de marchandises du G20 - Des performances mitigées au deuxième trimestre 2024

Le commerce de marchandises du G20 affiche des performances mitigées au T2 2024, dans un contexte de ralentissement de la croissance des services.

Selon un communiqué de presse, les exportations de marchandises du g20 en valeur, mesurées en dollars courants des États-Unis, sont restées stables au T2 2024, après une hausse au trimestre précédent. Ce ralentissement est dû en grande partie à une baisse des exportations de l'Union européenne.

Les importations de marchandises du G20 ont augmenté de 1.2% après sept trimestres consécutifs de croissance négative, principalement tirées par de fortes importations aux États-Unis et au Royaume-Uni. Selon les estimations, la croissance des exportations et des importations de services du G20 a ralenti à 1.9% et 1.1% respectivement au T2 2024, par rapport aux augmentations de 3.4% et 3.7% enregistrées au T1 2024.

La croissance des exportations de marchandises est restée stable aux États-Unis au T2 2024, en partie en raison de la baisse des exportations de fournitures et de matériaux industriels. Les exportations canadiennes ont diminué, principalement dans les secteurs des véhicules automobiles et des minéraux. En revanche, les importations de l'Amérique du Nord ont augmenté, notamment dans le domaine des biens d'équipement tels que les équipements électriques.

Les exportations de l'Union européenne ont diminué de 0.9%, principalement en raison de l'évolution en Allemagne, où les ventes de produits chimiques et d'autres biens manufacturés ont reculé.

L'Union européenne a enregistré une croissance positive de ses importations (0.2%) pour la première fois depuis le T2 2022.

Le Royaume-Uni a vu ses exportations diminuer de 2.0% et ses importations augmenter de 8.3%, tirées par les machines et le matériel de transport. En Asie de l'Est, les exportations de marchandises ont connu une forte croissance en Chine et en Corée, tirées par de fortes ventes d'automobiles, de semi-conducteurs et d'équipements de haute technologie. À l'inverse, les exportations du Japon ont diminué de 2.1%, en partie en raison de la fermeture d'une importante usine automobile et de la faiblesse du yen.

Après une croissance négative des importations au T1 2024, les importations de la Chine, de la Corée et du Japon ont rebondi au deuxième trimestre.

Aux États-Unis, les exportations de services ont augmenté de 1.4% au T2 2024, principalement en raison de la hausse des revenus issus des Tic et des autres services aux entreprises, tandis que les importations de services ont augmenté de 1.5%. À l'inverse, au Canada, les exportations et les importations de services ont diminué de 0.4% et de

1.8% respectivement.

En Allemagne, les voyages ont stimulé la croissance des échanges de services, tant pour les importations que pour les exportations, la croissance de ces dernières pouvant refléter une forte hausse des recettes de voyage pendant le Championnat d'Europe de football. À l'inverse, les exportations et les importations de services ont reculé en France.

Le Royaume-Uni a enregistré une croissance modérée de ses exportations (+2.3%), tandis que ses importations ont augmenté de 2.8%, en raison de fortes dépenses dans les autres services aux entreprises et les services de propriété intellectuelle.

Au Japon, les exportations de services ont augmenté de 1.6%, principalement en raison de forts revenus tirés des transports et des autres services aux entreprises, tandis que les importations sont restées stables. En Corée, les exportations de services ont fortement augmenté, alimentées par les services de transport (fret en particulier), de voyage et de TIC, tandis que les importations ont progressé modérément. En Inde, le commerce des services a augmenté fortement, les exportations et importations étant en hausse de 4.4% et 6.2%, respectivement.

En Chine, l'assouplissement des conditions d'obtention des visas a stimulé les exportations de voyages et de l'ensemble des services (+4.0%), tandis que les importations ont baissé de 2.7%, en raison de moindres achats de services de transport et de