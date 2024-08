Afrique de l'Ouest: Sénégal/Mauritanie - La première édition du forum économique prévue du 30 septembre au 1er octobre prochain

La première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanie se déroulera du 30 septembre au 1er octobre 2024 au Radisson Blu de Dakar. Cet événement de premier plan se concentrera sur la thématique « Intégration économique à l'heure de la transition énergétique : contribution des secteurs privés sénégalo-mauritaniens ».

Dans un contexte mondial marqué par une transition énergétique croissante, le Forum économique Sénégal- Mauritanie vise à renforcer la coopération entre les secteurs privés sénégalais et mauritanien. Cet événement, explique-t-on, se propose d'explorer comment ces deux économies peuvent collaborer pour relever les défis énergétiques et économiques actuels, tout en favorisant une croissance durable et inclusive.

Le Forum abordera des thématiques clés telles que l'intégration économique régionale, les opportunités d'investissement dans un environnement de transition énergétique, le rôle du secteur financier, et les modèles économiques inclusifs. Les discussions porteront également sur le développement des secteurs extractifs, la gestion de l'eau, et les perspectives offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Cet événement s'adresse principalement aux décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs, et experts des secteurs privés sénégalais et mauritanien. Il constitue une plateforme idéale pour les acteurs économiques souhaitant explorer des synergies et des opportunités de collaboration dans un contexte économique en pleine mutation. La participation au forum est conditionnée par une inscription en ligne préalable.