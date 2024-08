Madagascar: Tourisme - Grandes vacances à Toliara

Clap de fin pour la deuxième édition des « Grandes vacances à Toliara», organisée du 22 au 25 août dernier aux dunes d'Andaboy. Cet événement, surnommé le Dubaï de Toliara, a attiré des visiteurs, des fêtards, des touristes, des curieux et des habitants de Toliara. « J'habite à Toliara depuis 20 ans, mais cet endroit m'était inconnu. Je suis venue pour voir et constater ce fameux Dubaï et je peux dire que je suis contente d'avoir fait une telle découverte », explique Nelly R., mère de famille.

Malgré quelques couacs comme la météo qui a un peu gâté la fête, l'eau de mer qui est montée, les organisateurs ont assuré la tenue de toutes les activités. Le vent du Sud a presque arraché une dizaine d'installations au premier jour, de fortes houles ont fait monter l'eau de mer, qui a quelque peu fait patiner des véhicules à l'entrée d'Andaboy. La gendarmerie annonce également qu'un bandit indiqué comme détrousseur aux alentours d'Andaboy a été abattu hier matin. Les organisateurs ont toutefois continué à promouvoir l'édition « des Grandes vacances à Toliara » sur tous les supports de communication.

3ᵉ édition

Environ cinq mille personnes ont assisté à l'événement. Les dunes de Dubaï à Toliara sont accessibles en cyclo-pousse ou en taxi. Du sport culturel, du foot, des courses de moto, des courses de pirogues et des spectacles avec les chanteurs KIFR et le groupe ALG, et des disc-jockeys ont animé les quatre jours de festivités. Des packs de voyage et de découverte ont également été organisés afin de faire connaître les destinations touristiques de la région Atsimo-Andrefana comme Anakao et Ambotsibotsiky-Tsingoritelo sur la RN9. Mais ceux-ci ont été boudés par les vacanciers faute de temps d'organisation générale. Cependant, la tenue de la troisième édition pour l'année prochaine est déjà annoncée par les organisateurs. Les dunes d'Andaboy ou le Dubaï de Toliara restent une destination captivante.